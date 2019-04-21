Площадка «Яндекс.Маркета» продаст на зарубежных маркетплейсах товары партнеров

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Интернет-магазин Bringly сможет не только продавать россиянам товары зарубежных маркетплейсов, но и позволит партнерам торговать товарами друг друга на их же площадках Евгений Разумный / Ведомости

Интернет-магазин Bringly сможет не только продавать россиянам товары зарубежных маркетплейсов, но и позволит партнерам торговать товарами друг друга на их же площадках. Об этом «Ведомостям» рассказал директор по международному развитию «Яндекс.Маркета» Алекс Васильев.

Bringly – трансграничный маркетплейс, сотрудничающий с онлайн-площадками из Китая, Турции, Великобритании и других стран. Проект заработал в 2018 г. после закрытия сделки по созданию на базе «Яндекс.Маркета» совместного предприятия «Яндекса» и Сбербанка. Пока Bringly работает в режиме бета-тестирования, выход в полноценный режим запланирован на лето 2019 г., сообщил представитель компании. Помимо Bringly «Яндекс.Маркет» развивает одноименную площадку для сравнения цен в интернет-магазинах и маркетплейс «Беру», где продаются товары российских поставщиков.