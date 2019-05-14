Суд впервые принял решение о расторжении договора о предоставлении мощности
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Во вторник Арбитражный суд Москвы поддержал иск Саяногорского алюминиевого завода («дочка» UC Rusal – «Русал Саяногорск») к «Юнипро» (входит в немецкую Uniper), Системному оператору, «Совету рынка» и принадлежащему ему Администратору торговой системы о расторжении договора о предоставлении мощности (ДПМ) и выплате 91 млн руб. неосновательного обогащения, сообщил представитель «Юнипро» и подтвердили еще три участника процесса.
Претензии Саяногорского завода связаны с аварией на третьем энергоблоке Березовской ГРЭС, принадлежащей «Юнипро». Его мощность – 800 МВт, он построен по ДПМ (гарантирует возврат инвестиций через повышенные платежи) и введен в эксплуатацию в конце 2015 г. В феврале 2016 г. на станции возник пожар, и энергоблок вышел из строя.
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