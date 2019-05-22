Бизнес / Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4818 от 23.05.2019 под заголовком: «Магнит» меняет полюса

Операционный директор «Магнита» Артем Смоленский уйдет из компании

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Операционный директор и член правления «Магнита» Артем Смоленский уходит из компании, сообщили «Ведомостям» два его знакомых и два человека, близких к торговой сети. Смоленский сказал «Ведомостям»: «Я не комментирую слухи». Пресс-служба «Магнита» не ответила на запрос.

Смоленский пришел в «Магнит» из X5 Retail Group, где руководил региональной сетью и центральным дивизионом «Пятерочки». Из X5 он ушел в мае 2018 г. вместе с отвечавшей за кадры «Пятерочки» Татьяной Князевой – сейчас она директор по кадрам «Магнита».

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