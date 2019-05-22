Бизнес / ТЭК
Статья опубликована в № 4818 от 23.05.2019 под заголовком: «Новатэк» проигрывает Саудовскую Аравию

Saudi Aramco прекратила переговоры об участии в СПГ-проекте «Новатэка»

Госкомпанию из Саудовской Аравии не устроил предлагаемый ей пакет в «Арктик СПГ – 2»

Длившиеся более полутора лет переговоры о вхождении Saudi Aramco в новый СПГ-проект «Новатэка» «Арктик СПГ – 2» прекращены, сообщили «Ведомостям» четыре близких к разным сторонам потенциальной сделки человека. «Сделки больше нет, потому что «Новатэк» отдал ее [долю] Китаю», – объясняет один из них. Saudi Aramco не устроили предлагаемые «Новатэком» условия сделки, также саудитов беспокоили потенциальные санкционные риски, добавляет другой собеседник «Ведомостей».

«Новатэк» не комментирует ход конкретных переговоров, – сообщил представитель российской компании. – Как мы говорили ранее, мы ведем обсуждения с потенциальными партнерами, которые завершатся в первом полугодии 2019 г.». В Saudi Aramco не ответили на запрос «Ведомостей».

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