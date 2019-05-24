Семья экс-министра сельского хозяйства защитила винодельню

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Арбитражный суд Краснодарского края отказался удовлетворить заявление заместителя прокурора края, требовавшего признать недействительными разрешения на строительство винодельни фирмой «Шато де талю». Прокурор объяснил свое требование отсутствием государственной экологической экспертизы проекта винодельни: это является основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство, говорится в материалах суда.

«Шато де талю» основана в 2005 г., специализируется на выращивании винограда сортов каберне, совиньон, мерло, шардоне и др. Общая площадь виноградников – 101 га, указано на сайте компании.

Предприятие на 99%, согласно ЕГРЮЛ, принадлежит Ольге Ткачевой, супруге бывшего губернатора Краснодарского края и экс-министра сельского хозяйства России Александра Ткачева. Семья Ткачева владеет крупным сельскохозяйственным бизнесом на юге России – «Агрокомплексом им Н.И. Ткачева». Он производит зерновые, молоко, сахар и другие продукты питания, это один из лидеров отрасли. Гендиректор агрокомплекса Евгений Хворостина адресовал «Ведомости» к руководству «Шато де талю». Оно на запрос «Ведомостей» не ответило, как и администрация Геленджика (также ответчик по иску). Связаться с представителем прокуратуры пока не удалось.

Спорные разрешения на строительство выданы в марте 2018 г. Прокурор счел, что отсутствие экологической экспертизы и, как следствие, недействительные разрешения нарушают интересы неопределенного круга лиц. Администрация Геленджика доказывала: при выдаче разрешений учтены позиция судов по данному вопросу, а также разъяснения органов, уполномоченных на проведение экологической экспертизы.

Прокурор обосновывал необходимость экологической экспертизы тем, что спорный объект расположен в зоне санитарной охраны курорта. Однако проведенная в марте 2019 г. судебная экспертиза пришла к выводу, что «Шато де Талю» выполнила компенсационные мероприятия по охране воздуха, по работе с отходами, а также по охране водных объектов. Нарушений экологических требований не найдено, размещение завода во второй зоне горно-санитарной охраны города-курорта Геленджика не противоречит законодательству в области охраны окружающей среды. Прокурор не указал, какие права и интересы в таком случае нарушены, пишет суд.

«Шато де талю» подала встречный иск о признании права собственности на уже построенные объекты – здание предприятия, весовую, гараж, котельную и т. д., суд после проведения экспертизы его удовлетворил. Он счел, что объекты не навредят природным ресурсам и санитарному состоянию города-курорта, не несут угрозы жизни и здоровью граждан и проч.

Участок, отведенный под завод, относится к особо охраняемой природной территории курорта федерального значения, до 2013 г. при получении разрешения на строительство любого нового объекта инвестору нужно было проводить экологическую экспертизу, объяснял «Коммерсанту» представитель мэрии в сентябре. Но в 2013 г. были приняты поправки в федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях», после чего обязательная государственная экологическая экспертиза была отменена, уточнял представитель управления архитектуры и градостроительства администрации.