Статья опубликована в № 4833 от 14.06.2019 под заголовком: РЖД досталось мало угля
РЖД остановила более 400 локомотивов и может уволить 3000 человек
Так монополия реагирует на снижение перевозки угля в европейской части России
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Из-за падения перевозок угля в европейскую часть России РЖД отстранила от движения более 400 локомотивов и планирует сократить персонал примерно на 3000 человек
Андрей Гордеев / Ведомости
Из-за падения перевозок угля в европейскую часть России РЖД отстранила от движения более 400 локомотивов и планирует сократить персонал примерно на 3000 человек. Об этом со ссылкой на заместителя гендиректора РЖД Алексея Шило сообщил «Интерфакс».
Общая численность сотрудников РЖД на конец 2018 г. составляла 752 200 человек. В парке компании около 20 000 локомотивов.
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