Бизнес / Промышленность
Статья опубликована в № 4836 от 19.06.2019 под заголовком: ТМК создаст двойника

ТМК создаст собственного цифрового двойника

Это позволит ей снизить себестоимость производства

Трубная металлургическая компания (ТМК) Дмитрия Пумпянского в 2020 г. запустит цифрового двойника компании, что позволит прорабатывать различные сценарии снабжения, производства, продаж, взаимодействия агрегатов, рассказал «Ведомостям» заместитель генерального директора ТМК по управлению эффективностью Игорь Корытько. Создание модели даст возможность снизить издержки на 2–3%, рассказал он: «На рынке преимущество в несколько процентов – это очень много». В 2018 г. себестоимость производства 1 т труб ТМК составила $981, т. е. цифровой двойник позволит снизить себестоимость на $20–30. В прошлом году компания произвела и реализовала 4 млн т труб.

Снижение себестоимости на 2–3% обеспечит российскому дивизиону ТМК рост EBITDA на 13% и рентабельности на 2 п. п. до $548 млн и 16% соответственно от уровня 2018 г., подсчитала аналитик Raiffeisenbank Ирина Ализаровская. Почти 70% себестоимости производства труб приходится на сырье – стальной прокат. Цена 1 т горячекатаного проката в июне 2019 г. была $480–500 в зависимости от порта.

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