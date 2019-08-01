Бизнес / Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4868 от 02.08.2019 под заголовком: Дом – не место для завтрака

Все больше россиян предпочитает завтракать вне дома

Ради этого в рестораны и кафе приходит 11% посетителей

Чтобы позавтракать, москвичи и жители российских городов-миллионников все чаще ходят в кафе и рестораны, выяснили эксперты международной исследовательской компании NPD Group. С июля 2018 г. по июнь 2019 г. число желающих позавтракать вне дома выросло в среднем на 13% по сравнению с таким же периодом 2017–2018 гг. В Московском регионе таких людей стало больше на 16%, в Санкт-Петербурге – на 4%, в Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Казани, Ростове-на-Дону и Самаре суммарно – на 10%.

11% посетителей российских ресторанов и кафе приходят сюда позавтракать, по данным NPD. В крупнейших экономиках Европы этот показатель существенно выше: в Англии и Германии – 21%, во Франции – 26%, в Италии – 36%. Доля завтраков в общей структуре российского фудсервиса может быть и невелика, но потенциал существенный – рост сдерживается исключительно невысокими доходами населения, рассуждает эксперт рынка фудсервиса российского отделения NPD Марина Лапенкова. В России меняется культура потребления, констатирует она: те, кто еще несколько лет назад не был готов тратиться на завтрак, теперь начинают день с похода в кафе или ресторан.

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