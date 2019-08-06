Инвесторы пожаловались в ЦБ на низкую цену принудительного выкупа акций «Уралкалия»

Они также считают, что сама компания и ее акционеры искусственно создали основания для выкупа бумаг

Денис Абрамов / Ведомости

Ассоциация профессиональных инвесторов (АПИ) пожаловалась в ЦБ на принудительный выкуп акций «Уралкалия». Соответствующее письмо сегодня, 6 августа, направил председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной исполнительный директор АПИ Александр Шевчук.

Он просит проверить события, предшествующие объявлению о выкупе акций «Уралкалия» у миноритарных акционеров. Также он считает, что предложенная цена для выкупа акций занижена. «Просим Центральный банк Российской Федерации вмешаться в данную ситуацию и обеспечить защиту интересов миноритарных акционеров ПАО «Уралкалий», – пишет Шевчук.

«Ведомости» ознакомились с документом, Шевчук подтвердил его подлинность.

В понедельник, 5 августа, «Уралкалий» сообщил, что его акционер – компания Rinsoco Trading, бенефициаром которой считается Дмитрий Лобяк, – направил требование о принудительном выкупе с рынка акций «Уралкалия» по 120 руб. за бумагу. Таким образом, компания готова потратить 11,5 млрд руб. на выкуп оставшихся у миноритариев 3,27% акций «Уралкалия».

АПИ считает, что, несмотря на 20%-ную премию к закрытию биржевых торгов в понедельник, предложенная цена выкупа значительно ниже цены, по которой ранее проводился последний «рыночный выкуп акций». А основания, благодаря которым объявлено о принудительном выкупе, созданы искусственно.

В прошлом году крупнейшими акционерами «Уралкалия» были его «дочка» «Уралкалий-технология» с долей 54,8% обыкновенных акций, а также «Уралхим» Дмитрия Мазепина и Rinsoco Trading Лобяка – по 19,99% у каждой. Все три компании аффилированы друг с другом. Совокупно у них было чуть менее 95%, необходимых для объявления о принудительном выкупе миноритарных акционеров.

В декабре 2018 г. структура Сбербанка – «Сбербанк инвестиции» – купила у Rinsoco Trading 10,18% «Уралкалия». А в начале лета Rinsoco Trading выкупила этот пакет обратно. Но теперь у всех троих совокупно оказалось 96,68% акций. По состоянию на 30 июня «Уралкалий» через «дочку» владел 56,5%, «Уралхим» – 19,99% и Rinsoco Trading – 20,19%. Это и позволило Rinsoco Trading объявить о начале процедуры принудительного выкупа акций у миноритариев.

АПИ не считает эти операции с акциями достаточным основанием для оферты. «Действия «Сбербанк инвестиций», ПАО «Уралкалий» и его существенных акционеров создали ситуацию, которая может быть истолкована как искусственное манипулирование ценой выкупа в целях последующего принудительного выкупа у миноритарных акционеров акций по заниженной цене», – пишет Шевчук.

Он считает адекватной цену выкупа почти вдвое больше – 210 руб. за акцию. Последний раз по такой цене «Уралкалий» выкупал свои бумаги у акционеров в 2015 г., когда в свободном обращении было еще достаточное количество акций компании.

Исходя из этой оценки Rinsoco Trading на принудительный выкуп придется направить 20,2 млрд руб.

По закону «Об акционерных обществах» принудительный выкуп акций должен проходить по цене не ниже той, по которой основной акционер стал владельцем более 95% акций компании, напоминают партнеры TA Legal Consulting Иван Тертычный и BMS Law Firm Денис Фролов.

При этом закон гласит: для выкупа берется большая из двух величин – средневзвешенная цена за шесть месяцев или цена последней сделки, напоминает Тертычный.

Представители «Уралкалия», Сбербанка и ЦБ на вопросы «Ведомостей» пока не ответили. «Уралкалий» – один из крупнейших производителей калия в мире. Производство в прошлом году составило 11,5 млн т хлористого калия.