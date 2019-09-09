«Роснефть» может получить единственного проектировщика атомных ледоколов

ЦКБ «Айсберг» проектировало все когда-либо строившиеся и запланированные к строительству атомоходы PhotoXpress

Минпромторг разработал проект указа президента о приватизации 65,49% акций Центрального конструкторского бюро «Айсберг», в том числе 64% его обыкновенных акций. Сейчас этот пакет принадлежит ведущей организации в России по научным исследованиям в области судостроения – ФГУП «Крыловский государственный научный центр». И ФГУП, и «Айсберг» находятся в ведении Минпромторга. Проект указа размещен на государственном портале для обсуждения нормативных актов.

Акции должны быть проданы компании «Современные технологии судостроения» (СТС), говорится в проекте указа. СТС – это головная компания строящейся на Дальнем Востоке суперверфи «Звезда», контролируется консорциумом «Роснефти» и Газпромбанка.

ЦКБ «Айсберг» – единственное в России конструкторское бюро, которое проектирует атомные ледоколы. Также «Айсберг» проектирует неатомные ледоколы, плавучие базы и суда для военно-морского флота, говорится на его сайте. Выручка в 2018 г. составила 658 млн руб., чистая прибыль – 5 млн, по данным «СПАРК-Интерфакса».

Проект указа подготовлен в целях интеграции лидера в создании ледокольных судов – верфи «Звезда» – и ведущего конструкторского бюро, говорится в пояснительной записке Минпромторга. «Роснефти» требуется дальнейшее развитие проектно-конструкторского потенциала для обеспечения строительства техники на «Звезде». Объединение в единый кластер «Звезды» и «Айсберга» обеспечит создание в перспективе мощного центра арктического судостроения, не имеющего аналогов в мировой практике, говорится в записке.

Ввод первой очереди «Звезды» запланирован на конец этого года. Полностью верфь заработает в 2023 г. Пока мировым лидером в ледокольном судостроении является государственная Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), именно входящий в ОСК Балтийский завод построит пять атомных ледоколов серии «Арктика». «Звезда» будет строить атомный ледокол «Лидер».

«Проект указа подготовлен по итогам рассмотрения обращения «Роснефти» в адрес вице-премьера Юрия Борисова», – говорит представитель Минпромторга. Открытой приватизации ЦКБ «Айсберг» проводиться не будет, Минпромторг считает целесообразным продать акции в срок до двух лет, добавил собеседник.

Нахождение КБ и верфи в составе одного холдинга соответствует лучшим мировым практикам, говорит человек, близкий к Минпромторгу. Но если ЦКБ «Айсберг» войдет в состав «Звезды», то это резко снизит шансы ОСК на получение заказов на атомные ледоколы по проектам этого бюро в будущем, добавляет собеседник. При этом создать с нуля такое уникальное КБ очень сложно и потребовало бы много времени, считает он. Представители «Роснефти», ОСК и Борисова на запросы «Ведомостей» не ответили.

ОСК принадлежит 24,49% ЦКБ «Айсберг», еще 10,02% у миноритариев, говорит представитель Минпромторга. С таким пакетом ОСК не сможет принимать никаких управленческих решений о деятельности «Айсберга», говорит человек, близкий к ОСК. При этом планов продавать свой пакет у ОСК нет, говорит другой человек, близкий к ОСК.

«Это решение логичное: у «Звезды» огромный портфель заказов, партнерства с крупными иностранными компаниями, но нет своего КБ. Но оно несет риски для ОСК: конкуренция за строительство ледокольного флота между ОСК и «Звездой» будет острой, а качественная работа с проектной документацией позволяет оптимально сформировать ценовое предложение на конкурсах», – говорит гендиректор агентства «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров.