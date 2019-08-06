Бизнес / Промышленность
Статья опубликована в № 4871 от 07.08.2019 под заголовком: Звезда «Роснефти» не взошла

Крупнейший заказ на два атомных ледокола стоимостью 100 млрд рублей получит ОСК

Верфь «Роснефти» «Звезда» не успела получить специальную лицензию

ФГУП «Атомфлот» (входит в «Росатом») 6 августа сообщило, что на аукцион на строительство двух атомных ледоколов мощностью 60 МВт (ЛК-60) со стартовой стоимостью 100 млрд руб. заявку подал только Балтийский завод (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК). Пресс-служба Балтийского завода сообщила, что он признан победителем аукциона.

Это четвертый и пятый ледоколы проекта 22220, они обойдутся в 48,2 млрд и 51,8 млрд руб. соответственно (разница из-за инфляции) и сейчас являются самыми дорогими гражданскими судами, заказанными в России. Срок их сдачи – не позднее декабря 2024 г. и декабря 2026 г. соответственно, говорится в документации «Атомфлота». На проект ФГУП направит 55 млрд руб. собственных средств и 45 млрд руб. получит из бюджета, говорится в документации аукциона.

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