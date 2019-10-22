Бизнес / ТЭК
Статья опубликована в № 4926 от 23.10.2019 под заголовком: Европа готова принять российский газ из Турции

«Турецкий поток» подготовили к началу поставок в Европу

В начале 2020 года новый экспортный газопровод «Газпром» сможет загрузить лишь частично

Инфраструктура, необходимая для начала экспорта российского газа по второй нитке «Турецкого потока» в Европу, построена, сообщил 22 октября министр энергетики России Александр Новак. «Проект по строительству 11-километрового участка на границе Турции с Болгарией. Состоялись соответствующие события по вводу в эксплуатацию этого объекта. Это позволит уже поставлять газ в Болгарию с 1 января следующего года», – цитирует Новака «Интерфакс».

Несколькими днями ранее South Stream Transport B.V. (оператор «Турецкого потока», принадлежит «Газпрому») сообщил, что начал заполнять газом первую нитку трубопровода – для поставок газа на внутренний рынок Турции. При проектной мощности 15,75 млрд куб. м в год она с запасом замещает текущие потребности «Газпрома» для поставок в эту страну через Украину. В 2018 г. прокачка российского газа в Турцию через трансбалканский газопровод составила около 10,7 млрд куб. м (оценка Oxford Institute for Energy Studies, OIES), и российскую компанию в переброске этого количества с украинского маршрута теоретически ничто не ограничивает.

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