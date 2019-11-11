Сеть кофеен «Даблби» начинает трансформацию бизнеса

Сеть обновит дизайн и концепцию заведений: там можно будет не только выпить кофе, но и перекусить

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«Даблби» начнет ребрендинг. Изменятся элементы интерьера, дизайн и фирменный стиль компании Double В Coffee&Tea

Первые кофейни обновленного формата «Даблби» откроются в ноябре-декабре на ул. Большая Якиманка и в Новодевичьем проезде, рассказал Сергей Дашков, гендиректор и совладелец «Даблби». В меню всей сети появится еда: выпечка, различные виды хлеба, сэндвичи, пудинги, шоколадные батончики, затем к ним добавятся и салаты.

Раньше посетителям кофеен предлагались лишь напитки. В кофейнях будут продавать полезные блюда невегетарианского, вегетарианского и веганского меню, потому что об этом постоянно просили гости, продолжает Дашков: важно было попасть с качеством еды в уровень кофе «Даблби», решить проблему логистики и выделить место для витрин в уже спроектированных точках. Стоимость сэндвичей составит примерно 250 руб., пудингов – 210 руб. Сейчас средний чек в кофейне «Даблби» – 380 руб., после появления нового меню он вырастет на 15–20%, надеется гендиректор.