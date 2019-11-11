Бизнес / Агропром
Статья опубликована в № 4939 от 12.11.2019 под заголовком: Льготы отстали от яблок

Льготный НДС для ягод и фруктов так и не заработал

Закон есть, но перечень продукции не утвержден

Производители и продавцы фруктов и ягод пока не рискуют воспользоваться льготным НДС, рассказали «Ведомостям» несколько поставщиков фруктов и ритейлеров. Закон, снижающий ставку налога на фрукты и ягоды с 20 до 10%, президент Владимир Путин подписал 2 августа, в силу он вступил 1 октября 2019 г. Но до сих пор не утверждено постановление правительства, которое бы определило перечень фруктов и ягод, на которые распространяется новая ставка.

Идея понизить НДС на фрукты и ягоды обсуждалась несколько лет. «Это должно привести к удешевлению [продукции], а также позволит развиваться отечественному садоводческому хозяйству», – объяснял ранее премьер-министр Дмитрий Медведев.

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