Статья опубликована в № 4939 от 12.11.2019 под заголовком: Как «Газпром» интернет газифицировал
Продажи «Газпрома» через электронную торговую платформу превысили 15 млрд куб. м
Большая часть продаваемого на аукционах газа поставляется в Германию, Австрию и Словакию
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Хотя продажи «Газпрома» (на фото – предправления Алексей Миллер) через электронную площадку быстро поднимаются, очень заметными они не станут, полагают аналитики
Евгений Разумный / Ведомости
В момент завершения торговой сессии 11 ноября объем газа, проданного через электронную торговую платформу (ЭТП) «Газпром экспорта», превысил 15 млрд куб. м, по данным компании. С начала 2019 г. таким образом продано около 13,4 млрд куб. м, из них около 75% поставлено покупателям в точках сдачи на территории Германии и Австрии.
С начала по конец октября 2019 г. «Газпром» поставил в дальнее зарубежье 161,2 млрд куб. м газа.
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