Магнитка инвестирует $5 млрд за шесть лет

До 2025 г. ММК рассчитывает получить дополнительные $686 млн EBITDA от новых проектов. Часть из них уже выполнена: работает новый агрегат оцинкования, мощности по полимерному покрытию. Самые крупные проекты связаны с развитием и модернизацией первого передела. В 2019 г. ММК уже открыла новую агломерационную фабрику – она обошлась в $400 млн и добавила $147 млн к EBITDA. В 2021–2025 гг. компания откроет новый комплекс коксохимического производства и введет в эксплуатацию новую доменную печь. Инвестиции в них составят почти $1,5 млрд и обеспечат рост EBITDA на $173 млн в 2018 г. EBITDA ММК составила $2,4 млрд.