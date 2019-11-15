Магнитка инвестирует $5 млрд за шесть лет
Капитальные затраты Магнитогорского металлургического комбината (ММК; принадлежит Виктору Рашникову) в 2019 г. составят $0,9 млрд, сообщила компания в презентации для инвесторов, примерно такими же они останутся и в 2020–2023 гг.
Почти 70% этой суммы компания будет направлять на новые проекты, остальное – на поддержание работы действующих мощностей и ремонты. В 2024 г. капитальные затраты вернутся к уровню 2016–2018 гг. Таким образом, с 2020 по 2025 г. компания направит на реализацию новых инвестиционных проектов порядка $5 млрд. Инвестиционная программа компании выстроена таким образом, чтобы крупные проекты строительства не накладывались друг на друга, подчеркнул Рашников в выступлении перед инвесторами: это позволит компании корректировать сроки выполнения проектов в зависимости от рыночной ситуации.
До 2025 г. ММК рассчитывает получить дополнительные $686 млн EBITDA от новых проектов. Часть из них уже выполнена: работает новый агрегат оцинкования, мощности по полимерному покрытию. Самые крупные проекты связаны с развитием и модернизацией первого передела. В 2019 г. ММК уже открыла новую агломерационную фабрику – она обошлась в $400 млн и добавила $147 млн к EBITDA. В 2021–2025 гг. компания откроет новый комплекс коксохимического производства и введет в эксплуатацию новую доменную печь. Инвестиции в них составят почти $1,5 млрд и обеспечат рост EBITDA на $173 млн в 2018 г. EBITDA ММК составила $2,4 млрд.
ММК и сейчас находится в начале кривой затрат, но одна из ключевых задач – снижение себестоимости производства, говорится в материалах компании.
Компаниям всегда необходимо инвестировать в развитие, особенно если эти инвестиции направлены на контроль себестоимости и модернизацию первого передела, подчеркивает старший директор группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов. «Российские металлурги долгое время инвестировали преимущественно в оптимизацию производств высокого передела – листопрокатные станы. Но именно в аглодоменном производстве кроется существенный потенциал для снижения затрат», – уверен он. Аглодоменное производство – самый грязный этап сталелитейного производства, на котором к тому же труднее внедрять новые технологические решения, продолжает он. Модернизация первого передела позволит компании добиться существенной экономии и повысить устойчивость развития, заключает Худалов.
ММК, как и другие российские металлурги, заявил долгосрочную инвестиционную программу с длительным сроком окупаемости, для которой волатильность цен на сталь не играет большой роли, замечает руководитель отдела аналитических исследований Альфа-банка Борис Красноженов. «Российские металлурги продолжают генерировать сильный свободный денежный поток и выплачивать солидные дивиденды, поддерживая минимальную долговую нагрузку (соотношение чистый долг/EBITDA менее 0,5 у НЛМК, ММК и «Северстали»). Инвестпрограмма на таком фоне выглядит сбалансированной. Но она может и изменятся в зависимости от рыночных условий», – предупреждает эксперт.
Цены на сталь и сырье начинают показывать положительную динамику: цены на горячекатаный прокат и руду в Китае выросли на 4–5% только за прошедшую неделю, приводит данные Красноженов. «Несмотря на пессимистичные прогнозы, премия цены на сталь на российском рынке сохраняется на высоком уровне, экспортные цены на сталь также растут», – заключает он.