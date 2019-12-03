Baring Vostok и Vostok New Ventures вложились в автомобильные грузоперевозки
Консорциум Baring Vostok и Vostok New Ventures приобрел за 600 млн руб. 9,1% транспортно-логистического оператора «Монополия», рассказали партнер Baring Vostok Максим Логинов и Илья Дмитриев – вместе с Екатериной Михайловой он контролирует оператора. Инвесторы выкупили допэмиссию.
ГК «Монополия» со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге была основана в 2006 г. Она управляет флотом из 1400 сцепок (тягач плюс полуприцеп) – одним из крупнейших на рынке автомобильных магистральных грузоперевозок. В 2018 г. выручка компании составила 11,5 млрд руб., прогноз на 2019 г. – 18 млрд руб., приводит данные Дмитриев.
Исходя из стоимости сделки «Монополия» оценена примерно в 6 млрд руб. В Baring Vostok считают, что компания будет существенно дороже – она обладает потенциалом в $1 млрд, полагает Логинов. Это связано главным образом с тем, что «Монополия» продолжит развивать собственную электронную площадку для управления FTL-грузами (full truck load – полная загрузка машины: оператор подбирает грузовик точно под размер груза), а также для бескарточного топливного процессинга, которым «Монополия» также занимается, объясняет Логинов.