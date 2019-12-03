Baring Vostok и Vostok New Ventures вложились в автомобильные грузоперевозки

Исходя из стоимости сделки «Монополия» оценена примерно в 6 млрд руб. В Baring Vostok считают, что компания будет существенно дороже – она обладает потенциалом в $1 млрд, полагает Логинов. Это связано главным образом с тем, что «Монополия» продолжит развивать собственную электронную площадку для управления FTL-грузами (full truck load – полная загрузка машины: оператор подбирает грузовик точно под размер груза), а также для бескарточного топливного процессинга, которым «Монополия» также занимается, объясняет Логинов.