В «Пулково» будет введен режим открытого неба для полетов из Европы

Эти меры будут способствовать реализации стратегии развития аэропорта «Пулково» как международного авиахаба, считает генеральный директор управляющей компании ВВСС Леонид Сергеев (его слова передает пресс-служба). Имея уникальные рыночные условия, новые иностранные авиакомпании смогут активно развиваться в Санкт-Петербурге, а российские перевозчики получат возможности расширять маршрутную сеть из «Пулково» и увеличивать частоту рейсов, говорит Сергеев: «Уверен, что все это даст мощный толчок для притока транзитного и зарубежного трафика в Санкт-Петербург, повысит транспортную доступность города и предоставит пассажирам "Пулково" широкий выбор вариантов прямого авиасообщения с пунктами на территории России и иностранных государств. Развитие туризма в Санкт-Петербурге обеспечит экспорт туристических услуг на международный рынок, новые рабочие места и дополнительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней».