В «Пулково» будет введен режим открытого неба для полетов из Европы
С 1 января 2020 г. в санкт-петербургском аэропорту «Пулково» начнет действовать «режим открытого неба» для полетов из 30 европейских стран. Их список утвердил Минтранс. Но пока европейские лоукостеры хотят в следующем году начать полеты из 22 стран, сообщило министерство 24 декабря.
В перечень на 2020 г. вошли Бельгия, Болгария, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Македония, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Франция, Швейцария, Швеция и Эстония. Заинтересованность полетами в новом режиме выразили европейские авиакомпании: Ryanair, easyjet, Wizz Air, Volotea, Air Baltic, Fly One и др., сообщил Минтранс.
«Открытое небо» дает возможность авиакомпаниям летать в «Пулково» не из «домашнего» региона. Это позволит перевозчикам серьезно увеличить количество рейсов в Санкт-Петербург и расширить географию полетов, считают в Минтрансе. Сейчас полеты между Россией и другими странами регулируются двусторонними соглашениями. Они устроены по принципу паритета. В соглашениях оговариваются города двух стран, между которыми возможны полеты, а также допустимая частота полетов и перевозчиков с каждой стороны.
Введение открытого неба в Санкт-Петербурге лоббирует банк ВТБ, совладелец компании – концессионера «Пулково» – «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС). Правительство осенью дало Минтрансу поручение рассмотреть этот вопрос. ВВСС просила Минтранс ввести открытое небо для полетов из 33 стран Европы, рассчитывая, что три крупнейших европейских лоукостера – Ryanair, easyjet и Wizzair – добавят аэропорту к 2025 г. 5,9 млн пассажиров.
Эти меры будут способствовать реализации стратегии развития аэропорта «Пулково» как международного авиахаба, считает генеральный директор управляющей компании ВВСС Леонид Сергеев (его слова передает пресс-служба). Имея уникальные рыночные условия, новые иностранные авиакомпании смогут активно развиваться в Санкт-Петербурге, а российские перевозчики получат возможности расширять маршрутную сеть из «Пулково» и увеличивать частоту рейсов, говорит Сергеев: «Уверен, что все это даст мощный толчок для притока транзитного и зарубежного трафика в Санкт-Петербург, повысит транспортную доступность города и предоставит пассажирам "Пулково" широкий выбор вариантов прямого авиасообщения с пунктами на территории России и иностранных государств. Развитие туризма в Санкт-Петербурге обеспечит экспорт туристических услуг на международный рынок, новые рабочие места и дополнительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней».
С октября 2019 г. граждане 53 стран могут прилетать в Россию через Санкт-Петербург по электронной визе. В этот список входят почти все из утвержденных 22 стран, кроме Великобритании.
Введение режима открытого неба в совокупности с упрощением визового режима и либерализация тарифов на услуги аэропорта повыcят транспортную доступность Санкт-Петербурга и повлияют на его социально-экономическое развитие, считают в Минтрансе.
Российские авиакомпании выступают против режима открытого неба в «Пулково». Они опасаются, что приход европейских лоукостеров нанесет им ущерб и вынудит сократить полеты из Санкт-Петербурга. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта в октябре отмечала, что такое решение может привести к финансовым потерям для российских перевозчиков.
Сейчас лишь в единственном аэропорту России действует ограниченный режим открытого неба. Владивосток может без ограничений принимать транзитные рейсы зарубежных авиакомпаний.
ФАС сообщала, что перечень открытых и закрытых международных маршрутов имеет признаки раздела рынка, и обещала принять меры реагирования.
«Ведомости» ожидают комментарии ФАС, Wizz Air, Ryanair, Air Baltic, «Аэрофлота», S7 Airlines, «Победы» и UTair.