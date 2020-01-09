Wildberries начал продажи в Европе с Польши

Маркетплейсы «Беру» и goods.ru, по словам их представителей, пока не планируют выходить на зарубежный рынок. По словам представителя goods.ru, в 2020 г. компания только выходит на федеральный уровень в России, говорить о международной экспансии рано. Представитель «Беру» сказал, что площадка сосредоточена на сервисе, отказавшись от разъяснений.