Wildberries начал продажи в Европе с Польши
Крупнейший российский онлайн-магазин Wildberries начал продажи в Европе. Об этом «Ведомостям» сообщил директор по развитию компании Вячеслав Иващенко. По его словам, с января 2020 г. товары из Wildberries можно приобрести в Польше.
Для этого онлайн-ритейлер создал сайт, где доступны 13 500 российских и зарубежных брендов: одежда, обувь, аксессуары и игрушки. Ассортимент будет расширяться, обещает Иващенко. Wildberries также планирует открыть магазин в Словакии, добавил он.
Wildberries – крупнейший в России онлайн-ритейлер. Его оборот за 9 месяцев 2019 г., по собственным данным, – 140 млрд руб. По прогнозу компании, за 2019 г. оборот должен был достичь 220 млрд руб.
Впервые о планах Wildberries выйти в Европу стало известно в конце сентября 2019 г. – о них заявили министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и основатель Wildberries Татьяна Бакальчук. Тогда сообщалось, что российская компания построит склад площадью 300 000 кв. м в Словакии. Мантуров говорил, что Wildberries вложит в него более 200 млн евро.
Пока почти все заказы на польском сайте Wildberries доставляются из России, уточнил Иващенко. Небольшая часть – с арендованного склада в Польше. Где он находится и каковы его параметры, он не уточнил.
Wildberries выбрал Польшу стартовой площадкой для выхода на европейский рынок, так как там растет популярность интернет-покупок, объяснил Иващенко. Также, добавил он, расположение Польши удобно для логистики.
Выход в Польшу и Словакию позволит Wildberries эффективно работать по всей Восточной Европе и в ЕС, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Рынок онлайн-продаж Польши – крупнейший в Восточной Европе, продолжает он: там много местных производителей, которых заинтересует сотрудничество с Wildberries на их рынке и в России, Белоруссии и Казахстане.
У Wildberries более 6000 собственных пунктов выдачи заказов в России, Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии. В Польше такой пункт пока один, но Wildberries планирует открыть еще 100, говорит представитель компании. Сроков он не раскрыл.
Wildberries способен выдержать конкуренцию в Польше с ведущими интернет-магазинами, которые работают там (Answear, Zoio, Dstreet, Allegro, Zalando, Amazon и AliExpress), за счет гибкой работы с поставщиками и отлаженной логистики, считает Бурмистров. По его словам, преимущество Wildberries даст также бесплатная доставка, у большинства конкурентов она платная.
Из крупных российских брендов за рубежом работает «Спортмастер», напоминает Бурмистров. Сеть спортивных магазинов работает, в частности, в Китае. В сентябре 2019 г. «Спортмастер» купил польскую сеть спортивных магазинов Go Sport Polska, а в конце того же года – датскую Sport Nordic Holding ApS.
Из онлайн-ритейлеров России с зарубежными покупателями работает, например, Ozon, но делает это через российскую площадку. По словам его директора по связям с общественностью Марии Заикиной, наиболее популярны у зарубежных клиентов книги, детские товары, товары для дома и электроника.
Маркетплейсы «Беру» и goods.ru, по словам их представителей, пока не планируют выходить на зарубежный рынок. По словам представителя goods.ru, в 2020 г. компания только выходит на федеральный уровень в России, говорить о международной экспансии рано. Представитель «Беру» сказал, что площадка сосредоточена на сервисе, отказавшись от разъяснений.