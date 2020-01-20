Ozon почти полностью откажется от собственных курьеров

В последние несколько лет в пиковый предновогодний период Ozon сталкивался с проблемами с доставкой заказов. В декабре 2019 г. Ozon, писал «Коммерсант», не успевал вовремя доставить клиентам покупки, о чем свидетельствовали многочисленные жалобы в соцсетях. Ozon тогда не подтверждал сбой или массовые трудности с доставкой. Схожая ситуация была и в 2018 г. Тогда проблемы коснулись нескольких тысяч покупок, сообщал «Ведомостям» представитель Ozon. Он объяснял это сбоем в информационной системе, из-за которого нарушилась сортировка заказов.