Ozon почти полностью откажется от собственных курьеров
Один из крупнейших интернет-магазинов России Ozon решил отказаться от большей части собственных курьеров. Число штатных сотрудников доставки будет минимальным, сообщил представитель Ozon, не называя точных цифр и сроков.
По оценке президента Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванова, в штате Ozon около 1000 курьеров — это 5% от общего числа курьеров интернет-магазинов в России.
Исторически Ozon делал ставку на собственную доставку. Чтобы развивать продажу услуг и товаров, нужна целая инфраструктура внутри компании и в стране, говорила бывший гендиректор интернет-магазина Маэль Гавэ в интервью dp.ru в 2011 г. «В отличие от Amazon, которая могла с самого начала использовать американскую почту и службу доставки UPS, чтобы развиваться, у Ozon.ru 13 лет назад [в 1998 г.] этого не было. Нам пришлось развивать собственную систему доставки», — поясняла она.
В 2016 г. сменивший Гавэ Дэнни Перекальски говорил RNS, что основные каналы доставки для Ozon — собственная курьерская служба и сеть пунктов выдачи. На собственных курьеров приходилось, по его словам, 44% доставок интернет-магазина.
В последние несколько лет в пиковый предновогодний период Ozon сталкивался с проблемами с доставкой заказов. В декабре 2019 г. Ozon, писал «Коммерсант», не успевал вовремя доставить клиентам покупки, о чем свидетельствовали многочисленные жалобы в соцсетях. Ozon тогда не подтверждал сбой или массовые трудности с доставкой. Схожая ситуация была и в 2018 г. Тогда проблемы коснулись нескольких тысяч покупок, сообщал «Ведомостям» представитель Ozon. Он объяснял это сбоем в информационной системе, из-за которого нарушилась сортировка заказов.
В октябре 2019 г. клиенты Ozon в Петербурге также получали заказы с перебоями из-за забастовки курьеров компании. Последние жаловались на проблемы с начислением зарплат и условия труда.
С ростом числа партнеров по доставке Ozon сможет эффективно работать с заказами в пиковые моменты спроса, рассуждает представитель онлайн-магазина. Также, по его словам, такая модель работы даст Ozon возможность запускать курьерскую доставку в населенных пунктах любого размера.
В небольших городах 90-100% заказов Ozon, по данным компании, уже доставляется партнерами. В городах-миллионниках (Москва, Санкт-Петербург) преобладает доставка собственными курьерами, добавил представитель Ozon. Среди партнеров он называет Gett и логистическую компанию «Везу». В планах, по его словам, — партнерство с малым и средним бизнесом, индивидуальными предпринимателями и самозанятыми. С последними Ozon уже работает в Москве и Казани и планирует начать сотрудничество всех регионах, где действует соответствующий закон.
Ozon научился управлять партнерскими службами доставки так, что покупатель почти не видит разницы между собственным курьером и партнерским, полагает партнер Data Insight Борис Овчинников. В таком случае, по его словам, нет смысла нанимать штатных сотрудников и наращивать операционные затраты в виде их зарплат.
Как работают конкуренты
Крупнейший российский онлайн-магазин Wildberries работает, по словам его представителя, только с собственными курьерами. Это, по его мнению, позволяет онлайн-ритейлеру контролировать срок доставки и гарантировать качественный сервис: Wildberries доставляет 80% заказов на следующий день и 99% бесплатно.
По смешанной модели — с собственной и партнерской доставкой — работает, например, маркетплейс «Беру» (принадлежит «Яндекс.Маркету»). В таком сочетании есть преимущество, пояснил директор по логистике «Беру» Павел Ярошевский. По его словам, сотрудничество с партнерами позволяет справляться с ростом заказов в высокий сезон, а собственная доставка помогает сделать сервис качественнее.
Логистика — непрофильная для ритейлеров деятельность, считает гендиректор «Сберлогистики» Сергей Малышев. Передать доставку партнерским сервисам — правильное решение, рассуждает он: главное, чтобы партнер покрывал все логистические потребности бизнеса и демонстрировал стабильное качество доставки.
Содержать собственную курьерскую службу может быть дорого и менее эффективно, считает представитель «Aliexpress Россия»: велики затраты на IT-инфраструктуру, обучение курьеров. Сотрудничество с партнерскими сервисами позволяет, например, дешевле доставлять заказы в отдаленные регионы, говорит он.