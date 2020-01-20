Utair рассказала о причинах посадки самолета в реку

Окончательный отчет МАКа об этом происшествии вышел 16 января. МАК в отчете в качестве причин указывает в том числе и названные авиакомпанией факторы. Но другими причинами МАК называет ошибки экипажа: неоднократное игнорирование предупреждений бортовых систем о сдвиге ветра (резкое изменение направления ветра), что при попадании в горизонтальный сдвиг со встречного на попутный привело к перелету на 385 м зоны точного приземления; поздний перевод двигателя в режим реверсной тяги (против движения – торможение двигателем), это было сделано лишь через 16 секунд после касания полосы.