Utair рассказала о причинах посадки самолета в реку
«Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) установила, что наземные службы аэропорта Сочи 1 сентября 2018 г. не оценивали состояние полосы перед посадкой и передали экипажу недостоверную информацию о коэффициенте сцепления с полосой», – рассказал «Ведомостям» представитель Utair. На основании этих данных экипаж принял решение садиться.
При коэффициенте сцепления, о котором экипажу сообщили наземные службы аэропорта, самолет должен был остановиться при посадке в пределах взлетно-посадочной полосы, продолжает собеседник, но этого не произошло: полоса была затоплена дождем, на самом деле коэффициент сцепления шасси с поверхностью равнялся почти нулевым значениям и самолет попал в режим аквапланирования. Это и стало главной причиной увеличения посадочной дистанции и выкатывания самолета за пределы полосы в реку Сочи, заявил представитель Utair. Авиакомпания попросила МАК проверить дренажную систему ВПП и рассчитать фактический слой воды на взлетно-посадочной полосе в условиях ливневых осадков, добавил собеседник.
Самолет Utair Boeing 737-800 при посадке в Сочи 1 сентября 2018 г. укатился в реку Сочи, никто из 164 пассажиров и шести членов экипажа не погиб, но травмы получили 18 человек. При этом при эвакуации людей из самолета погиб сотрудник аэропорта. Из-за жесткой посадки в реку стойки шасси и крыло самолета разрушились, загорелся левый двигатель. Лайнер не подлежал восстановлению и был утилизирован. Страховые выплаты владельцу самолета – лизинговой компании – составили $14,5 млн, рассказывал заместитель гендиректора «Альфастрахования» Илья Кабачник. Самолет был застрахован в страховом обществе «Сургутнефтегаз», знает человек, близкий к расследованию.
Окончательный отчет МАКа об этом происшествии вышел 16 января. МАК в отчете в качестве причин указывает в том числе и названные авиакомпанией факторы. Но другими причинами МАК называет ошибки экипажа: неоднократное игнорирование предупреждений бортовых систем о сдвиге ветра (резкое изменение направления ветра), что при попадании в горизонтальный сдвиг со встречного на попутный привело к перелету на 385 м зоны точного приземления; поздний перевод двигателя в режим реверсной тяги (против движения – торможение двигателем), это было сделано лишь через 16 секунд после касания полосы.
За состояние взлетно-посадочной полосы отвечает оператор аэродрома, в данном случае компания «Международный аэропорт Сочи», входящая в холдинг Олега Дерипаски «Базэл аэро». После выхода полного отчета МАКа страховая компания может начать взыскивать свои убытки от страховых выплат со стороны или сторон, виновных в инциденте, говорит сотрудник российской авиакомпании и сотрудник страховой компании.
«Ведомости» направили запросы в «Базэл аэро» и «Сургутнефтегаз».