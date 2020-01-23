НЛМК запустит завод по производству трансформаторной стали в Индии

Во второй половине 2020 г. НЛМК Владимира Лисина начнет строительство завода по производству трансформаторной стали в Индии, рассказал президент компании Григорий Федоришин на экономическом форуме в Давосе в четверг, 23 января. Технологическое оборудование для предприятия уже закуплено, сейчас компания выбирает площадку и обсуждает с правительством Индии меры поддержки, сказал топ-менеджер. К 2022 г. завод будет достроен и выйдет на проектную мощность – 65 000 т трансформаторной стали, сообщил он. На заводе будет производиться высокомаржинальная сложная сталь, которая позволит делать трансформаторы с минимальными магнитными потерями, пояснил Федоришин.