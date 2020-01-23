НЛМК запустит завод по производству трансформаторной стали в Индии
Во второй половине 2020 г. НЛМК Владимира Лисина начнет строительство завода по производству трансформаторной стали в Индии, рассказал президент компании Григорий Федоришин на экономическом форуме в Давосе в четверг, 23 января. Технологическое оборудование для предприятия уже закуплено, сейчас компания выбирает площадку и обсуждает с правительством Индии меры поддержки, сказал топ-менеджер. К 2022 г. завод будет достроен и выйдет на проектную мощность – 65 000 т трансформаторной стали, сообщил он. На заводе будет производиться высокомаржинальная сложная сталь, которая позволит делать трансформаторы с минимальными магнитными потерями, пояснил Федоришин.
О намерениях компании построить производство трансформаторной стали в Индии стало известно летом прошлого года. Об этом сообщал «Интерфакс» со ссылкой на индийские СМИ. Тогда компания сообщала, что инвестиции составят порядка $100–150 млн.
В Давосе Федоришин подтвердил сумму инвестиций. В августе 2019 г., комментируя планы по локализации производства в Индии, он указывал, что доля рынка трансформаторной стали Индии зависит от импорта. Потребление оценивается в примерно 300 000–350 000 т, а собственное производство – лишь 50 000 т. Сейчас доля НЛМК на индийском рынке трансформаторной стали – 25%. После запуска собственного предприятия она может увеличиться почти в два раза.
НЛМК – один из крупнейших в России производителей трансформаторной стали, которая используется в трансформаторах, генераторах, энергетическом оборудовании. Трансформаторную сталь компания производит на заводе «ВИЗ-сталь» в Екатеринбурге. Мощность предприятия – 170 000 т в год. В основном продукция завода экспортируется в Индию, на Ближний Восток, в Северную Америку. Доля завода в российском производстве составляет 63%, в мировом – 5,8%.
Всего по итогам 2019 г. НЛМК произвел и продал более 15,7 млн т стали, из них 274 000 т трансформаторного проката. Небольшой объем электротехнической стали производится также на липецкой площадке компании.
Трансформаторная сталь – это высококачественная сталь с высоким содержанием кремния и особым строением зерна, что дает ей особые электротехнические свойства и делает ее стоимость на на 40–50% выше, чем у рядовых марок стали, говорит старший директор АКРА Максим Худалов. Строительство завода в Индии – хорошая идея, так как в стране есть большой рынок сбыта, а локализация производства в стране поможет избежать торговых ограничений.