Медь подешевела до трехлетних минимумов из-за коронавируса

Эксперты связывают такое падение с рыночными рисками, которые вызвал коронавирус. Из-за карантина китайская экономика будет замедляться, что негативно скажется на рынках металлов, особенно на фоне продолжающихся торговых споров между Китаем и США, говорит старший директор АКРА Максим Худалов. Медь реагирует сильнее других металлов, так как традиционно служит индикатором экономической активности, поясняет эксперт: как только ожидания рынка ухудшаются – она дешевеет. Спрос на медь определяется строительной промышленностью и спросом на конечные товары – кондиционеры, электронику, бытовую технику. А в связи с карантином и туристическими ограничениями люди меньше покупают, производство этих товаров снижается, соответственно, снижаются и сокращаются закупки металлов предприятиями, объясняет директор Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Айрат Халиков. Провинция Хубэй, где введен почти полный карантин, является крупным центром производства автомобилей в Китае. Из-за карантина замедляется строительство, перечисляет он. «Цены на металлы очень чувствительны к сокращению международной торговли. А металлургическое производство не может быстро реагировать на изменение спроса на рынке. Это ведет к резким колебаниям цен», – заключает Халиков.