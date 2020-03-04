Финский производитель кофе Paulig откроет кофейню в Москве

История Paulig началась с 1876 г., когда предприниматель Густав Паулиг переехал из Финляндии в Германию и открыл свое дело. Он занимался импортом соли, кофе, муки, специй, коньяка, портвейна. Сейчас компания специализируется на производстве кофе, специй, снеков и продуктов питания под брендами Paulig, Santa Maria, Risenta, Gold & Green и Poco Loco. Владеет компанией до сих пор семья Паулиг. Выручка в 2018 г. (последние данные) составила 907,5 млн евро, чистая прибыль – 32,5 млн евро. Paulig – один из ведущих игроков на рынке натурального зернового и молотого кофе в России. По данным Nielsen за 2019 г., на которые ссылается Paulig, компания занимает 15,2% рынка в денежном выражении, каждая шестая проданная упаковка кофе была ее производства.