Финский производитель кофе Paulig откроет кофейню в Москве
Кофейня под названием Paulig Cafe & Store откроется на ул. Мясницкой, 15, сказал Александр Копытов, директор по маркетингу компании Paulig в России. Заведение площадью 300 кв. м заработает во II квартале, сейчас в нем идет ремонт. Пока у Paulig есть лишь одна кофейня – в 2016 г. она была открыта в центре Хельсинки.
В московской кофейне, рассчитанной на 70 гостей, будет не только традиционная зона кафе, но и с альтернативными методами заваривания кофе (т. е. не в эспрессо-машине) – «Брю бар», рассказывает Копытов. Также, по его словам, в помещении расположатся магазин с кофейной продукцией Paulig и институт бариста, сертифицированный по стандартам Specialty Coffee Association. Институт за плату будет проводить тренинги, обучать потребителей и профессионалов, поясняет Копытов. Средний чек составит 500 руб., включая напиток и еду. В меню помимо кофе будут выпечка, салаты, сэндвичи и роллы.
Инвестиции не раскрываются. Средняя стоимость аренды на Мясницкой составляет около 70 000–80 000 руб. за 1 кв. м, говорит Лариса Еремина, заместитель директора департамента стрит-ритейла Colliers International, или около 2 млн за указанную площадь.
История Paulig началась с 1876 г., когда предприниматель Густав Паулиг переехал из Финляндии в Германию и открыл свое дело. Он занимался импортом соли, кофе, муки, специй, коньяка, портвейна. Сейчас компания специализируется на производстве кофе, специй, снеков и продуктов питания под брендами Paulig, Santa Maria, Risenta, Gold & Green и Poco Loco. Владеет компанией до сих пор семья Паулиг. Выручка в 2018 г. (последние данные) составила 907,5 млн евро, чистая прибыль – 32,5 млн евро. Paulig – один из ведущих игроков на рынке натурального зернового и молотого кофе в России. По данным Nielsen за 2019 г., на которые ссылается Paulig, компания занимает 15,2% рынка в денежном выражении, каждая шестая проданная упаковка кофе была ее производства.
Закономерной назвала инициативу Paulig Марина Лапенкова, эксперт рынка фудсервиса российского отделения исследовательской компании NPD: собственная кофейня позволяет производителю коммуницировать с потребителем напрямую, а не через ресторанные сети или покупки в магазинах, это способ познакомить с брендом. По ее мнению, время для проекта выбрано удачно: интерес к кофе и популярность кофеен растут. По данным NPD, количество визитов в заведения общественного питания выросло в 2019 г. на 5,5%, сегмент кофеен рос сильнее рынка – на 7,3%. Производители продуктов бьются за потребителя и пробуют себя в смежных отраслях, чаще всего в общепите, рассуждает исполнительный директор Restcon Андрей Петраков, у Paulig есть потенциал для развития целой сети кофеен – россияне любят этот кофе.
Paulig приняла верное решение самостоятельно заниматься кофейнями, считает Петраков, есть печальные примеры, когда партнеры подводили известные бренды. В 2013 г. итальянская сеть кофеен Lavazza объявила об открытии кофеен в России. Ее партнером стала «НТК таун ресторанс», одним из совладельцев которой был бывший топ-менеджер «Г.М.Р. Планета гостеприимства» Юрий Тетров. Партнеры обещали открыть в России и СНГ до 70 точек. Проект не имел успеха из-за проблем российского франчайзи. Все точки закрыты.
Представитель Lavazza не ответил на запрос «Ведомостей».