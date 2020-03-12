Михельсон купил акции «Новатэка» почти на полмиллиарда рублей

Инвестиции Михельсона дают сигнал рынку о его уверенности в долгосрочных перспективах бизнеса. Кроме того, это возможность заработать после восстановления стоимости бумаг. Михельсон делает то, что делают все компании, обладающие большим запасом финансов и не планирующие при этом увеличивать капитальные затраты или инвестировать в покупку активов — выкупают собственные акции, говорит гендиректор УК «Спутник – управление капиталом» Александр Лосев. «История с коронавирусом движется к финалу, на планете Земля все еще остается 7,7 млрд человек, которые переживут истерику с коронавирусом, – говорит Лосев. – Через какое-то время спрос на энергоносители восстановится, подешевевшие углеводороды вновь поставят вопрос о конкурентоспособности "зеленой энергетики", а рецессии в развитых странах вынудят правительства отказаться от дотаций ВИЭ. Инвестиционный доход тех, кто покупает акции сейчас намного превзойдет все мыслимые проценты по депозитам».