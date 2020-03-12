Михельсон купил акции «Новатэка» почти на полмиллиарда рублей
Основатель, председатель правления и крупнейший (24,76%) акционер «Новатэка» Леонид Михельсон в начале недели выкупил ценные бумаги компании почти на $7 млн, следует из раскрытия «Новатэка» в четверг, 12 марта. Первая сделка была совершена в понедельник на Лондонской бирже — бизнесмен купил депозитарные расписки на $4,687 млн. Вторая покупка произошла во вторник на открывшемся после длинных выходных российском рынке. На Московской бирже Михельсон купил акции «Новатэка» еще на 150 млн руб., что по курсу ЦБ на тот день составляло $2,22 млн. До этого Михельсон владел акциями своей компании через подконтрольные структуры, теперь доля его прямого владения составила 0,0184%, следует из материалов «Новатэка».
По расчетам «Ведомостей», с учетом действующей программы обратного выкупа в свободном обращении сейчас находится чуть более 21% акций компании.
Пик стоимости «Новатэка» на Московской бирже был зафиксирован в ноябре 2019 г. – 1380 руб. за акцию. В этом году бумаг дешевели, что аналитики объясняли в значительной степени падением цен на нефть, усугубившегося эпидемией коронавируса. После развала сделки ОПЕК+ мировые фондовые рынки рухнули во главе с нефтегазовыми компаниями. К закрытию торгов на Московской бирже в пятницу, 6 марта, акции «Новатэка» стоили 964,8 руб., к открытию торгов во вторник – 868,4 руб.
Инвестиции Михельсона дают сигнал рынку о его уверенности в долгосрочных перспективах бизнеса. Кроме того, это возможность заработать после восстановления стоимости бумаг. Михельсон делает то, что делают все компании, обладающие большим запасом финансов и не планирующие при этом увеличивать капитальные затраты или инвестировать в покупку активов — выкупают собственные акции, говорит гендиректор УК «Спутник – управление капиталом» Александр Лосев. «История с коронавирусом движется к финалу, на планете Земля все еще остается 7,7 млрд человек, которые переживут истерику с коронавирусом, – говорит Лосев. – Через какое-то время спрос на энергоносители восстановится, подешевевшие углеводороды вновь поставят вопрос о конкурентоспособности "зеленой энергетики", а рецессии в развитых странах вынудят правительства отказаться от дотаций ВИЭ. Инвестиционный доход тех, кто покупает акции сейчас намного превзойдет все мыслимые проценты по депозитам».
Скорее всего, действия Михельсона рассчитаны на то, чтобы придать паникующим инвесторам уверенности в долгосрочных перспективах компании, говорит старший аналитик «БКС премьера» Сергей Суверов. «Понятно, что мажоритарные акционеры лучше ориентированы в бизнесе компании, чем миноритарные, – говорит Суверов. – Возможно это и сигнал стратегическим партнерам, той же Total».
Не только Михельсон
Как сказал легендарный инвестор Питер Линч, когда инсайдер продает свои акции, тому могут быть разные причины, для покупки же причина одна – он рассчитывает, что его акции вырастут. Владельцы и менеджеры других российских компаний тоже скупали бумаги своих компаний.
Предправления Сбербанка Герман Греф и его два заместителя 10 марта купили акции банка. Они в тот день подешевели на 8,54% к закрытию предыдущего дня – до 201,2 руб. Греф увеличил долю обыкновенных акций с 0,003 до 0,0039% (в капитале – с 0,0031 до 0,00399%), согласно раскрытию информации банка. Доли обыкновенных акций Сбербанка зампредов правления Сбербанка Александра Морозова и Станислав Кузнецов выросли с 0,001 до 0,0014% и с 0,0006 до 0,00085% соответственно. Согласно средневзвешенной цене на 10 марта в 201,89 руб. за акцию Сбербанка, по данным Мосбиржи, Греф мог потратить на покупку 39,2 млн руб., Морозов — 17,4 млн руб, Кузнецов — 10,8 млн руб.
Еще один зампред правления госбанка, Анатолий Попов также приобрел акции банка, увеличив долю в капитале до 0,00029%, это произошло до обвала котировок, 3 марта.
Похожая же ситуация у члена правления группы «Черкизово» Леонида Измайлова, который стал акционером компании 2 марта – он приобрел 0,0007%. Исходя из средневзвешенной в тот день цены акций «Черкизово», Измайлов вложил в ее акции примерно 576 500 руб.
Грамотные инвесторы всегда покупают на панике, так как акции, даже если и продолжат какое-то время падать, в долгосрочной перспективе — пойдут вверх и принесут прибыль, говорит аналитик «Атона» Михаил Ганелин. Если верить, что происходящее – не предвестник кризиса масштаба 2008 г., а событийная реакция, то это хорошее время для покупки, считает он, добавляя: «И, конечно, это психологический сигнал для рынка, что топ-менеджмент верит в компанию».
Не только менеджеры
Думаю, мы увидим в скором времени buyback многих компаний, рассуждает Ганелин. В среду, 11 марта TCS Group объявила, что до конца месяца планирует выкуп на Лондонской бирже до 650 000 своих GDR на сумму до $10 млн. Менеджеры группы акции покупать не могли и пока не могут из-за закрытого периода в связи с публикацией отчетности, сказал представитель группы.
Также сейчас у «Новатэка» действует программа обратного выкупа в размере $600 млн. Данные о ее исполнении раскрываются по понедельникам. На данный момент за сезон компания потратила $80 млн, и по мере снижения котировок объем выкупа акций нарастал, указывает «Интерфакс».
«Ведомости» направили запросы в другие российские компании, бумаги которых торгуются на бирже. В ВТБ на запрос «Ведомостей» ответили «без комментариев».
За последние три недели топ-менеджеры корпорации и ее основной акционер не совершали сделки с акциями компании, сообщил представитель АФК «Система».
Не покупали акций своих компаний за последнюю неделю и топ-менеджеры МТС и «Ростелекома», говорят их представители.