Магазины Metro меняют режим работы из-за коронавируса
С 19 марта все оптовые магазины Metro в Москве и Московской области, которые работают в круглосуточном режиме, будут закрываться на ночной технический перерыв с 00.00 до 06.00, сообщила компания.
Это связано с повышенным спросом на некоторые товары. Перерыв нужен для приемки товаров, выгрузки в торговом зале, заполнения полок и подготовке к продаже, объяснила немецкая компания: «Мы предпринимаем этот шаг для улучшения обслуживания клиентов в течение остального времени суток». Благодаря изменению режима Metro рассчитывает «обеспечить высокий уровень доступности продуктов для удовлетворения всех потребностей клиентов».
Ранее об изменении режима работы сообщила сеть магазинов у дома «Вкусвилл». В регионах режим работы сокращен до 21 часа: после этого в региональных магазинах почти нет покупателей, объяснял представитель сети. В Москве график меняется с 19 марта в единичных магазинах: «В деловых центрах сейчас многие ушли на удаленную работу, и нет смысла работать до 22 часов».
Из-за коронавируса в начале марта вырос спрос на товары с длительным сроком хранения (крупы и другая бакалея, консервы, бытовая химия и проч.). Сначала ажиотаж пришелся на крупные онлайн-магазины, но к выходным 14–15 марта его ощутили и крупнейшие федеральные сети. В некоторых московских магазинах были пустые полки с крупами, отсутствовали популярные и дешевые товары.
Минпромторг связывал ажиотаж с новостями из-за рубежа, где телезрителям показывают пустые магазины и людей, которые «не могут ничего купить», говорил 18 марта замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. «У нас торговля устроена по-другому, чем в Европе. Там если товар исчез, ему взяться неоткуда», ‒ объяснил Евтухов. Перебои с доставкой гречки он объяснил тем, что она складируется в Алтайском крае и поставки требуют времени. Он также заверил, что «объемы гречки достаточны» и дефицита не будет.
Metro сообщила, что увеличивает заказы продукции по востребованным категориям в 5 раз, наращивает логистические мощности и подключает большее количество партнеров для онлайн-доставки.
Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group сообщал, что увеличил количество персонала в магазинах, отменил все отпуска, изменил график работы и вывел на работу дополнительный персонал.
Аналогичные меры предпринял «Магнит». Все его склады и магазины работают в усиленном режиме, отгрузка товаров увеличена на 20% по всей России, товары в Москве и области стали, запасы товаров первой необходимости увеличены вдвое, отчитывался он.