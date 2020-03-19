Магазины Metro меняют режим работы из-за коронавируса

Минпромторг связывал ажиотаж с новостями из-за рубежа, где телезрителям показывают пустые магазины и людей, которые «не могут ничего купить», говорил 18 марта замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. «У нас торговля устроена по-другому, чем в Европе. Там если товар исчез, ему взяться неоткуда», ‒ объяснил Евтухов. Перебои с доставкой гречки он объяснил тем, что она складируется в Алтайском крае и поставки требуют времени. Он также заверил, что «объемы гречки достаточны» и дефицита не будет.