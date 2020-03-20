Гастромаркеты готовятся закрываться из-за коронавируса и снижения трафика

Гастромаркет «Балчуг» площадью 1300 кв. м открыт летом прошлого года недалеко от Красной площади в исторической усадьбе XVIII в. на острове Балчуг, в нем 25 точек разных кафе и ресторанов. «Саларис» площадью 1100 кв. м расположен за МКАД на Киевском шоссе на втором этаже одноименного ТРЦ, в нем 20 точек.