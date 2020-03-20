Гастромаркеты готовятся закрываться из-за коронавируса и снижения трафика
На днях работу могут прекратить «Балчуг» и «Саларис»
Держать площадки открытыми небезопасно и экономически нецелесообразно, на днях планируется принять решение о закрытии гастромаркетов «Балчуг» и «Саларис» на карантин, рассказала «Ведомостям» Мария Ляхова, гендиректор компании «Ко:маркет», управляющей этими проектами.
Гастромаркет «Балчуг» площадью 1300 кв. м открыт летом прошлого года недалеко от Красной площади в исторической усадьбе XVIII в. на острове Балчуг, в нем 25 точек разных кафе и ресторанов. «Саларис» площадью 1100 кв. м расположен за МКАД на Киевском шоссе на втором этаже одноименного ТРЦ, в нем 20 точек.
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