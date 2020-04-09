Минпромторг не поддержал госрегулирование цен на еду

Минпромторг не поддержал госрегулирование цен на едуРуководство «Единой России» предлагало ограничить наценку
Принимать нерыночные и чрезвычайные меры по регулированию цен крайне нежелательно, прокомментировал предложения депутатов о регулировании наценок на продукты питания замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. «Это может погубить всю отрасль вместе с сельхозпроизводителями и производителями продуктов питания», – сказал он.
В четверг на совещании с премьер-министром России Михаилом Мишустиным руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов заявил о необходимости остановить рост цен на продовольствие. Он предложил ввести механизм ограничения наценок по аналогии с регулированием цен на медицинские изделия: на каждом этапе движения товара оптовая надбавка к фактическим отпускным ценам не должна превышать 10% от закупочной цены или себестоимости товара. Такое постановление в отношении медицинских изделий правительство выпустило 6 апреля.
Неверов обратил внимание на рост цен на продукты. Розница обосновывает повышение цен действиями поставщиков, но производители такого повышения не допускают, полагает депутат: «То, что мы сегодня видим, – это, конечно, результат действия недобросовестных посредников».
По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, в ряде сетей разница между закупочной ценой на плодоовощную продукцию и ценой реализации порой «более чем в 500 раз», его слова приведены на сайте Госдумы. «Этот беспредел необходимо остановить, потому что для кого – война, для кого – мать родна. Вчера президент говорил, что у нас на передовой врачи. А вот кто‑то у нас в тылу занимается такими вещами. Правильно было бы не только остановить – осудить, предупредить. Совесть теряют последнюю. Нельзя так», – подчеркнул он.
Позже председатель думского комитета по информполитике Александр Хинштейн сообщил ТАСС, что эту инициативу депутатов наряду с другими Мишустин поддержал.
Пресс-служба правительства рекомендовала «Ведомостям» следить за новостями на его сайте. Федеральная антимонопольная служба проверит информацию о росте цен, представленную депутатами 9 апреля, сообщила служба.
В Минпромторг такие инициативы не поступали, ведомство их не согласовывало, сообщил Евтухов.
По словам Евтухова, благодаря слаженной работе торговых сетей и производителей продуктов питания удалось полностью удовлетворить ажиотажный спрос покупателей во второй половине марта 2020 г. «В отличие от полок магазинов во многих странах, где также были введены ограничения в связи с эпидемией, полки наших магазинов полны товаром», – отметил он. При этом рыночные механизмы ломать не пришлось, как и ограничивать отпуск товаров в одни руки и прибегать к другим чрезвычайным мерам, указал Евтухов.
По его данным, около 50% домохозяйств сделали запасы продуктов питания длительного срока хранения более чем на 100 дней. «Поэтому в ближайшее время мы столкнемся со спадом оборота торговли и производства, что, к слову, является серьезной проблемой, которую мы сейчас решаем вместе с коллегами из Минсельхоза России и бизнесом», – говорит Евтухов. Ценовую ситуацию он оценил как стабильную и не вызывающую беспокойства.
Ассоциация «Руспродсоюз», в которую входят крупнейшие производители продуктов питания, идеи депутата тоже не поддерживает. «Фиксация цены на товар всегда приводит к дефициту. Мы считаем более правильным сформировать прозрачную систему ценообразования, без бонусов, штрафов и иных выплат между поставщиками и торговыми сетями», – сообщил зампредседателя правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов.
Минпромторг и Минсельхоз прорабатывают все случаи необоснованного повышения цен вместе с ФАС, заверил Евтухов. Торговые сети, как и в 2014–2015 гг., стараются сдерживать цены, учитывая, что доходы населения не растут. «Но нужно понимать, что ввиду повышения курса валют растут затраты производителей продуктов питания, и это объективная реальность», – говорит Евтухов. А с учетом того, что потребители сделали значительные запасы, искусственно сдерживать цены – это прямой путь к разорению огромного количества производителей и розницы.
Ранее ритейлеры и оптовые компании сообщали «Ведомостям» о многократном росте оптовых цен на некоторые продукты – например, имбирь и лимоны. Спрос на эти продукты вырос, поскольку появились теории об их эффективности при борьбе с коронавирусом.
Представитель Минсельхоза на запрос не ответил.