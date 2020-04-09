Минпромторг не поддержал госрегулирование цен на еду

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, в ряде сетей разница между закупочной ценой на плодоовощную продукцию и ценой реализации порой «более чем в 500 раз», его слова приведены на сайте Госдумы. «Этот беспредел необходимо остановить, потому что для кого – война, для кого – мать родна. Вчера президент говорил, что у нас на передовой врачи. А вот кто‑то у нас в тылу занимается такими вещами. Правильно было бы не только остановить – осудить, предупредить. Совесть теряют последнюю. Нельзя так», – подчеркнул он.