Россия начала экспортировать лопасти для ветроустановок

Предприятие «Вестас мэньюфэкчуринг рус» работает с декабря 2018 г. на территории авиационного кластера в Ульяновске, выпускает лопасти для ВЭУ мощностью от 3,4 до 4,2 МВт. В 2017 г. компания заключила СПИК с Минпромторгом и Ульяновской областью на 8 лет. Одним из его условий стал экспорт не менее 5% от общего объема произведенной за это время продукции, сообщал «Коммерсантъ». Всего должно быть произведено не менее 1305 лопастей, цитировала министра промышленности Дениса Мантурова пресс-служба «Роснано». Инвестиции в создание производства превысили 2 млрд руб. В 2020 г. предприятие собирается выпустить более 250 лопастей, в 2021 г. – выйти на 300 лопастей в год. Основным покупателем станет Фонд развития ветроэнергетики (создан «Роснано» и «Фортумом»), который до 2023 г. собирается построить ветропарки общей мощностью более 1800 МВт в нескольких регионах. Vestas и «Роснано» также локализовали производство гондол для ВЭУ в Нижегородской области и башен – в Ростовской.