Россия начала экспортировать лопасти для ветроустановок

Россия начала экспортировать лопасти для ветроустановокПервую партию купила датская компания
Ульяновский производитель лопастей для ветроустановок «Вестас мэньюфэкчуринг рус» (СП датской Vestas, «Роснано» и ООО «Аквилон») впервые отправил продукцию на экспорт. Партию из 48 лопастей заказал один из партнеров Vestas в Дании, сообщил представитель «Роснано». Оборудование будет использоваться в турбинах V126 мощностью 3,45 МВт при строительстве 55 МВт новой ветрогенерации, поступит заказчику к середине мая. «Экспорт одного из ключевых компонентов ветроэлектрической установки (ВЭУ), локализованного в России, осуществляется впервые в истории отечественного энергомашиностроения», – отмечает пресс-служба «Роснано».
Первая поставка означает, что компания полностью выполняет обязательства в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК), отметили председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс и президент Vestas в Северной и Центральной Европе Нильс де Баар. Vestas – один из мировых лидеров в области возобновляемой энергетики, проектирует, производит, устанавливает и обслуживает ветротурбины. Компания установила более 108 ГВт ветротурбин в 80 странах.
Покупатель и сумма поставки не раскрываются. Стоимость лопасти для ветрогенератора мультимегаваттного класса складывается из цены сырья, амортизации оборудования, стоимости работы по ее изготовлению и доставки на место, отметил председатель Российской ассоциации ветроиндустрии Игорь Брызгунов: «Если глобальная компания Vestas экспортирует свои лопасти, изготовленные в России, на ветропарк в другой стране, значит, российские лопасти произвести получилось дешевле».
В среднем цена такой партии может составлять от 0,5 млн до 1,5 млн евро в зависимости от условий поставки и стоимости материалов, оценивает старший аналитик АКРА Денис Красновский. За счет СПИКа, который предусматривает ряд льгот для производителя, она может быть ниже. Схожую оценку дает начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Брокер» Василий Карпунин. Три лопасти для ветряка составляют более 50% в стоимости комплекта ветрогенератора, а один ветрогенератор производства Vestas стоит около 14 млн руб., отметил он.
Предприятие «Вестас мэньюфэкчуринг рус» работает с декабря 2018 г. на территории авиационного кластера в Ульяновске, выпускает лопасти для ВЭУ мощностью от 3,4 до 4,2 МВт. В 2017 г. компания заключила СПИК с Минпромторгом и Ульяновской областью на 8 лет. Одним из его условий стал экспорт не менее 5% от общего объема произведенной за это время продукции, сообщал «Коммерсантъ». Всего должно быть произведено не менее 1305 лопастей, цитировала министра промышленности Дениса Мантурова пресс-служба «Роснано». Инвестиции в создание производства превысили 2 млрд руб. В 2020 г. предприятие собирается выпустить более 250 лопастей, в 2021 г. – выйти на 300 лопастей в год. Основным покупателем станет Фонд развития ветроэнергетики (создан «Роснано» и «Фортумом»), который до 2023 г. собирается построить ветропарки общей мощностью более 1800 МВт в нескольких регионах. Vestas и «Роснано» также локализовали производство гондол для ВЭУ в Нижегородской области и башен – в Ростовской.
Электростанции на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) строятся в России по договорам предоставления мощности. К 2024 г. в России должны построить около 5,5 ГВт зеленых мощностей. Для участия в программе станции должны быть локализованы на 65%. Правительство обсуждает возможность продления программы до 2035 г. Ожидается, что к этому времени локализация ветроустановок вырастет до 90%. Наиболее перспективные регионы для ветрогенерации – Мурманская, Архангельская, Ростовская и Ульяновская области, прибрежные зоны Финского залива, Краснодарский и Ставропольский края, уточняет Карпунин. Инвестиции в развитие ветропарков в этих регионах, по его оценкам, в 2019–2023 гг. составят около 30 млрд руб.
Требования к локализации оборудования стимулируют участников рынка создавать производство в России, говорит Красновский. «Роснано» и «Фортум» сотрудничают с Vestas, «Росатом» создал с Lagerway (Enercon) СП «Новавинд» для производства безредукторных ВЭУ в Волгодонске, редукторные ВЭУ для «Энел Россия» производит Siemens Gamesa в Ленинградской области, добавляет он. Лопасти для ВЭУ пока делает только Vestas, другие покупают их на заводах за границей, но им, возможно, также придется решать задачу создания такого производства в России, уточняет Брызгунов. К 2024 г. мощности по производству оборудования для ВИЭ могут составить более 1 ГВт в год, считает Красновский: «Ужесточение требований по локализации до 90%, на чем настаивает Минпромторг, на мой взгляд, сможет привести к появлению новых производств в стране». По оценкам «Роснано», экспорт российского оборудования для ВИЭ к 2024 г. составит до 25 млрд руб.
«Ведомости» направили запросы в «Росатом», «Энел Россия» и Siemens.