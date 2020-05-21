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Сбербанк и Mail.ru Group купили контрольный пакет «Самоката»

Этот сервис экспресс-доставки продуктов стал частью их совместного предприятия
Ксения Вирченко
Евгений Разумный / Ведомости

Сбербанк и Mail.ru Group сообщили, что сервис экспресс-доставки продуктов «Самокат» вошел в их совместное предприятие. Информацию подтвердил один из основателей «Самоката» Вячеслав Бочаров.

Такая сделка готовится, писали СМИ еще в феврале 2020 г., обязывающие документы подписаны в апреле 2020 г. Все необходимые согласования от корпоративных и регулирующих органов, включая Федеральную антимонопольную службу, получены, заверили Сбербанк и Mail.ru Group.

«Самокат» специализируется на быстрой доставке: развозит продукты по находящимся рядом со множеством его локальных складов домам за 15–30 минут. Компанию вместе с Вячеславом Бочаровым основал Родион Шишков, бывший топ-менеджер «Почты России». Бочаров, кроме «Почты России», занимал руководящую должность и в «Магните».

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СП получило 75,6% «Самоката». Основатели и менеджмент компании сохранили за собой миноритарные доли, сообщили Сбербанк и Mail.ru Group. Доля в «Самокате» есть еще у кипрской «дочки» девелоперской группы ПИК.

Покупка полностью соответствует стратегии СП: помочь людям закрыть все связанные с едой потребности, приводится в сообщении Сбербанка и Mail.ru Group мнение гендиректора Mail.ru Group Бориса Добродеева.

СП Сбербанка и Mail.ru Group создано в конце 2019 г. Оно работает в сфере цифровых технологий на рынке продуктов питания и транспорта, в него входят сервис заказа такси «Ситимобил», каршеринг YouDrive, доля в «Сбермаркете» и пр. Участники СП рассчитывают, что их продукты и сервисы станут лидерами предпочтений россиян, говорил первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис.

Представитель основного конкурента «Самоката» – «Яндекс.Лавки» (проект «Яндекс.Такси») считает, что говорить о серьезной конкуренции на рынке онлайн-торговли товарами повседневного спроса пока рано. «Любые активности игроков способствуют росту сегмента в целом и формируют привычку заказывать онлайн», – добавляет он. По его словам, компания продолжает активно инвестировать в открытие новых точек «Яндекс.Лавки» и привлечение пользователей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных