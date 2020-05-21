Сбербанк и Mail.ru Group купили контрольный пакет «Самоката»Этот сервис экспресс-доставки продуктов стал частью их совместного предприятия
Сбербанк и Mail.ru Group сообщили, что сервис экспресс-доставки продуктов «Самокат» вошел в их совместное предприятие. Информацию подтвердил один из основателей «Самоката» Вячеслав Бочаров.
Такая сделка готовится, писали СМИ еще в феврале 2020 г., обязывающие документы подписаны в апреле 2020 г. Все необходимые согласования от корпоративных и регулирующих органов, включая Федеральную антимонопольную службу, получены, заверили Сбербанк и Mail.ru Group.
«Самокат» специализируется на быстрой доставке: развозит продукты по находящимся рядом со множеством его локальных складов домам за 15–30 минут. Компанию вместе с Вячеславом Бочаровым основал Родион Шишков, бывший топ-менеджер «Почты России». Бочаров, кроме «Почты России», занимал руководящую должность и в «Магните».
СП получило 75,6% «Самоката». Основатели и менеджмент компании сохранили за собой миноритарные доли, сообщили Сбербанк и Mail.ru Group. Доля в «Самокате» есть еще у кипрской «дочки» девелоперской группы ПИК.
Покупка полностью соответствует стратегии СП: помочь людям закрыть все связанные с едой потребности, приводится в сообщении Сбербанка и Mail.ru Group мнение гендиректора Mail.ru Group Бориса Добродеева.
СП Сбербанка и Mail.ru Group создано в конце 2019 г. Оно работает в сфере цифровых технологий на рынке продуктов питания и транспорта, в него входят сервис заказа такси «Ситимобил», каршеринг YouDrive, доля в «Сбермаркете» и пр. Участники СП рассчитывают, что их продукты и сервисы станут лидерами предпочтений россиян, говорил первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис.
Представитель основного конкурента «Самоката» – «Яндекс.Лавки» (проект «Яндекс.Такси») считает, что говорить о серьезной конкуренции на рынке онлайн-торговли товарами повседневного спроса пока рано. «Любые активности игроков способствуют росту сегмента в целом и формируют привычку заказывать онлайн», – добавляет он. По его словам, компания продолжает активно инвестировать в открытие новых точек «Яндекс.Лавки» и привлечение пользователей.