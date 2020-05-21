Сбербанк и Mail.ru Group купили контрольный пакет «Самоката»

СП Сбербанка и Mail.ru Group создано в конце 2019 г. Оно работает в сфере цифровых технологий на рынке продуктов питания и транспорта, в него входят сервис заказа такси «Ситимобил», каршеринг YouDrive, доля в «Сбермаркете» и пр. Участники СП рассчитывают, что их продукты и сервисы станут лидерами предпочтений россиян, говорил первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис.