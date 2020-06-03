«Яндекс» запустил бронирование лекарств в аптеках

«Яндекс» запустил бронирование лекарств с последующим самовывозом их из обычных аптек. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании: пользователи могут бронировать лекарства в сервисе «Карты» или «Здоровье». Последний позволяет сравнить цену на один и тот же препарат в разных точках.