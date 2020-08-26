Суд взыскал 1,1 млрд рублей с экс-главы «дочки» «Росгосстраха»Во столько истец оценил убытки от передачи 100% сети поликлиник «Медис»
Арбитражный суд Москвы 26 августа удовлетворил иск СК «Росгосстрах» к бывшему топ-менеджеру компании Дауру Джениа по взысканию 1,1 млрд руб. в качестве возмещения убытков, следует из картотеки арбитражных дел. Эту информацию подтвердил «Ведомостям» представитель А1 (входит в «Альфа групп»), которая в рамках партнерского соглашения оказывает содействие в судах с бывшим совладельцем страховой компании Данилом Хачатуровым.
Джениа ранее был гендиректором дочерней компании «Россгосстраха» ‒ «Капитал ре». «Россгосстрах» подал иск об убытках, которые, по мнению компании, появились в результате вывода из «Росгосстраха» сети поликлиник «Медис», которой владеет компания «Союз» президента ПФК ЦСКА Евгения Гинера. В августе 2017 г. «дочка» «Росгосстраха» – «Капитал ре» – передала 100% «Медиса» «РГС мединвесту» Хачатурова в обмен на 2,89% долей последнего. «Росгосстрах» счел, что эта сделка нанесла ему ущерб на 873 млн руб., и потребовал в суде ее аннулировать.
Изначально исковые требования к Джениа составляли 546 млн руб., следует из копии искового заявления (есть в распоряжении «Ведомостей»). Затем истцы решили взыскать балансовую стоимость «Медиса», потом к требованиям добавилась разница между рыночной стоимостью 100% ООО «Медис» и рыночной стоимостью 2,89% ООО «Мед инвест», пояснил «Ведомостям» представитель А1. Таким образом, сумма увеличилась практически вдвое ‒ с 546 млн до 1 млрд 81 млн руб.
«Мы удовлетворены сегодняшним решением суда о взыскании убытков с Даура Джениа ‒ бывшего директора компании, вошедшей в состав СК «Росгосстрах». Такой исход означает, что суд оценил эти сделки, в частности сделку по отчуждению 100% долей в сети медицинский клиник ООО «Медис», как заведомо неразумные и убыточные. Активы были выведены в пользу компаний, аффилированных с бывшим менеджментом, в результате чего СК «Росгосстрах» был причинен ущерб в размере более миллиарда рублей. Сегодня суд с этим мнением согласился», – заявил «Ведомостям» член правления А1 Кирилл Бабаев через пресс-службу.
В апреле совладелец «Альфа-банка» (входит в «Альфа групп») Петр Авен попросил президента России Владимира Путина поручить Генпрокуратуре и другим госорганам проверить, как соблюдается закон при рассмотрении арбитражными судами споров между «Росгосстрахом» и структурами бывшего совладельца страховщика Данила Хачатурова, писали «Ведомости». Хачатуров в декабре 2016 г. договорился обменять страховщика и связанные с ним активы на долю во владельце «ФК Открытие» – «Открытие холдинге», а в августе 2017 г. ЦБ забрал банк на санацию. Сделки, о которых писал Авен, «Росгосстрах» провел с компаниями Хачатурова незадолго до санации банка – из-за них «Росгосстрах» понес ущерб не менее чем на 1,5 млрд руб., однако рассматривавшие иски «Росгосстраха» по сделкам суды отказывали в исках и принимали решения исключительно в пользу компаний Хачатурова, сетовал Авен в письме.