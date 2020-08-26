Суд взыскал 1,1 млрд рублей с экс-главы «дочки» «Росгосстраха»

В апреле совладелец «Альфа-банка» (входит в «Альфа групп») Петр Авен попросил президента России Владимира Путина поручить Генпрокуратуре и другим госорганам проверить, как соблюдается закон при рассмотрении арбитражными судами споров между «Росгосстрахом» и структурами бывшего совладельца страховщика Данила Хачатурова, писали «Ведомости». Хачатуров в декабре 2016 г. договорился обменять страховщика и связанные с ним активы на долю во владельце «ФК Открытие» – «Открытие холдинге», а в августе 2017 г. ЦБ забрал банк на санацию. Сделки, о которых писал Авен, «Росгосстрах» провел с компаниями Хачатурова незадолго до санации банка – из-за них «Росгосстрах» понес ущерб не менее чем на 1,5 млрд руб., однако рассматривавшие иски «Росгосстраха» по сделкам суды отказывали в исках и принимали решения исключительно в пользу компаний Хачатурова, сетовал Авен в письме.