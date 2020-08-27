В рейтинге богатейших женщин России появились две новые участницы

Пятерку богатейших женщин России замыкает бывшая супруга миллиардера Дмитрия Рыболовлева – Елена с состоянием в $600 млн. Впервые она попала в рейтинг в 2016 г. после окончания судебной тяжбы с бывшим мужем. Процесс начался в 2008 г., через два года суд Швейцарии заморозил основные активы бизнесмена для последующего раздела имущества. В итоге тяжба между Еленой и Дмитрием Рыболовлевыми по поводу имущества при разводе длилась семь лет и закончилась мировым соглашением.