В рейтинге богатейших женщин России появились две новые участницы

В рейтинге богатейших женщин России появились две новые участницыПо версии Forbes, это дочь акционера «Лукойла» и вдова совладельца банка «Уралсиб»
Forbes опубликовал рейтинг 25-и богатейших женщин России. В нем появилось сразу две новых участницы. Как отмечает издание, суммарное состояние участниц рейтинга установило новый рекорд – $10,7 млрд.
Впервые в рейтинг попала дочь основного акционера нефтяной компании «Лукойл» и президента ФК «Спартак» Леонида Федуна – Екатерина Федун. Она заняла сразу третье место в рейтинге с состоянием в $700 млн. В конце 2018 г. бизнесмен передал своим детям – сыну и дочери – 4,57 млн акций и 12,46 млн расписок на акции «Лукойла». Суммарная стоимость пакета ценных бумаг на начало июля 2020 г. превышала $1,2 млрд, подсчитало издание.
Вторым новичком в рейтинге богатейших женщин России стала Людмила Коган – вдова крупнейшего совладельца банка «Уралсиб» Владимира Когана. Она заняла 13-е место в рейтинге с состоянием в $350 млн.
«Уралсиб» перешел под контроль Владимира Когана в 2015 г., когда он выиграл конкурс Агентства по страхованию вкладов на право санировать банк. Людмила Коган в 2001 г. возглавила строительную дирекцию Банкирского дома «Санкт-Петербург». С 2007 г. она генеральный директор компании «БФА-девелопмент», которая строит жилье в Санкт-Петербурге, а в конце 2019 г. унаследовала пакет акций «Уралсиба» от своего мужа.
Бессменными лидерами рейтинга по-прежнему остаются вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина – ее состояние выросло на $100 млн до $1,3 млрд. Второе место заняла основательница крупнейшего российского онлайн-ритейлера Wildberries Татьяна Бакальчук с состоянием $1,1 млрд.
Как отмечает издание, кризис, вызванный пандемией коронавируса, открыл большие перспективы для бизнеса Бакальчук. Оборот онлайн-ритейлера в первом полугодии вырос в два раза – до 170 млрд руб. На сайт интернет-магазина заходят 7 млн посетителей в день, а число ежедневных заказов превышает 750 000. В 2020 г. Компания сделала большой рывок – вышла на рынок Европейского союза (Польша и Словакия).
Теннисистка Мария Шарапова, закончившая карьеру в этом году, успела конвертировать свою известность за пределами спорта. Продажи ее бренда шоколада и жевательных конфет Sugarpova составили $20 млн за прошлый год. Издание оценивает ее состояние в $200 млн – она замыкает рейтинг.
На четвертом месте, после Батуриной, Бакальчук и Федун, расположилась супруга миллиардера Юрия Ковальчука – Татьяна. Ее состояние издание оценивает в $600 млн. Она вместе с мужем владеет 49,9% компании «Большой дом 9», которая опосредованно контролирует 32,3% крупнейшего российской страховщика – группы «Согаз», пишет Forbes.
Пятерку богатейших женщин России замыкает бывшая супруга миллиардера Дмитрия Рыболовлева – Елена с состоянием в $600 млн. Впервые она попала в рейтинг в 2016 г. после окончания судебной тяжбы с бывшим мужем. Процесс начался в 2008 г., через два года суд Швейцарии заморозил основные активы бизнесмена для последующего раздела имущества. В итоге тяжба между Еленой и Дмитрием Рыболовлевыми по поводу имущества при разводе длилась семь лет и закончилась мировым соглашением.