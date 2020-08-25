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Ротенберги возглавили рейтинг богатейших семей России по версии Forbes

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Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых семей России. В нем впервые за шесть лет сменился лидер. Первое место в списке заняла семья братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов. Их состояние, по оценке издания, за год увеличилось на $270 млн до $5,45 млрд. До этого семья Ротенбергов возглавляла рейтинг самых богатых российских семей только один раз – в 2014 г.

На втором месте в списке впервые дебютировала семья Гурьевых, которым принадлежит компания – производитель удобрений «Фосагро». Их совокупное состояние Forbes оценил в $5,45 млрд. Семья Гуцериевых, возглавлявшая список богатейших династий России последние пять лет, в 2020 г. сместилась на третье место рейтинга. Их состояние сократилось на $2,45 млрд до $3,2 млрд.

В пятерку рейтинга вошли семья Шаймиевых («Татавтодор») с состоянием $2,85 млрд, Владимира и Феликса Евтушенковых (АФК «Система», $2,3 млрд). В десятке оказались семьи Бажаевых («Группа Альянс», $1,9 млрд) Рахимкуловых (Kafijat, $1,8 млрд), Саркисовых (группа РЕСО, $1,7 млрд), Линников («Мираторг», $1,35 млрд) и Михайловых («Черкизово», $1,1 млрд).

Ранее по теме: В рейтинге богатейших бизнесменов России сменился лидер

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных