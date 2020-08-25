Ротенберги возглавили рейтинг богатейших семей России по версии Forbes

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых семей России. В нем впервые за шесть лет сменился лидер. Первое место в списке заняла семья братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов. Их состояние, по оценке издания, за год увеличилось на $270 млн до $5,45 млрд. До этого семья Ротенбергов возглавляла рейтинг самых богатых российских семей только один раз – в 2014 г.