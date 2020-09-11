«Победа» и S7 в августе, несмотря на пандемию, увеличили флот и трафик относительно 2019 года

Авиакомпания «Победа» (дочернее предприятие группы «Аэрофлот») в августе перевезла 1,2 млн человек – это на 17% больше показателей августа 2019 г., сообщила Росавиация. Лоукостер занял третье место по перевозкам в августе. Лидером пятый месяц подряд остается S7 – 1,6 млн пассажиров. S7 впервые с начала пандемии сумела превзойти прошлогодние показатели – плюс 6% к августу 2019 г. Больше ни одной российской компании это не удалось. «Аэрофлот» в августе на втором месте с 1,46 млн пассажиров (это только 40% от прошлогоднего августа). Все российские авиакомпании перевезли 9,15 млн пассажиров, это всего 63,4% от трафика прошлого августа.