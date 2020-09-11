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«Победа» и S7 в августе, несмотря на пандемию, увеличили флот и трафик относительно 2019 года

Вся гражданская авиация России в августе снизила показатели на 36,6%
Александр Воробьев
С учетом того что массовые турецкие направления открылись только с 10 августа, восстановление операционных показателей до двух третей от августа 2019 г. – это достаточно быстрый темп /Yuri KADOBNOV / AFP

Авиакомпания «Победа» (дочернее предприятие группы «Аэрофлот») в августе перевезла 1,2 млн человек – это на 17% больше показателей августа 2019 г., сообщила Росавиация. Лоукостер занял третье место по перевозкам в августе. Лидером пятый месяц подряд остается S7 – 1,6 млн пассажиров. S7 впервые с начала пандемии сумела превзойти прошлогодние показатели – плюс 6% к августу 2019 г. Больше ни одной российской компании это не удалось. «Аэрофлот» в августе на втором месте с 1,46 млн пассажиров (это только 40% от прошлогоднего августа). Все российские авиакомпании перевезли 9,15 млн пассажиров, это всего 63,4% от трафика прошлого августа.

«Победа» сумела увеличить перевозки относительно 2019 г. второй месяц подряд: в июле она показала рост на 1,4%. Больше ни одной европейской авиакомпании не удалось увеличить трафик в июле, сообщил представитель лоукостера. «Победа» увеличила флот в августе: она получила четыре лайнера Boeing 737-800, доведя их количество до 34.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных