«Колмар» нацелился на расширение экспорта

На фоне продолжающегося снижения потребления в Китае все более перспективной с точки зрения экспорта коксующегося угля становится Индия, отмечают аналитики PwC. Этот прогноз подтверждают данные ассоциации World Steel: за последние шесть лет страна нарастила выплавку стали с 45–50 млн т до 111 млн т в год. Аналитики Fitch прогнозируют, что к 2025 г. Индия сместит КНР с позиции крупнейшего потребителя коксующегося угля в мире. Худалов также напоминает, что недавно индийцы заявили, что их металлургические холдинги готовы переварить в год до 40 млн т коксующегося угля из России. В августе Цивилева говорила, что компания уже ведет активные переговоры с индийскими металлургами и осуществляет спотовые поставки продукции. Аналогичные пробные поставки делали «Мечел» и Evraz.