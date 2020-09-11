«Колмар» нацелился на расширение экспорта

«Колмар» нацелился на расширение экспортаУгольная компания запустила крупнейшую в России угольную шахту
«Колмар» 10 сентября запустил первую очередь шахты «Инаглинская» мощностью 6 млн т коксующегося угля в год и обогатительную фабрику «Инаглинская-2» в Нерюнгринском районе Якутии. Вторую очередь планируется открыть в 2022 г., сообщил в ходе церемонии гендиректор компании Артем Левин. В итоге проектная мощность шахты вырастет до 12 млн т, что сделает ее крупнейшей в стране. Сейчас на первом месте шахта им. В. Д. Ялевского Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) – 8 млн т угля в год.
Новая шахта группы «Колмар» и обогатительная фабрика входят в Инаглинский горно-обогатительный комбинат (ГОК), который разрабатывает угольные месторождения Нерюнгринского района. Запасы ГОКа составляют 764 млн т угля, включая 720 млн т для добычи подземным способом и 44 млн т – открытым. Ресурсная база комбината представлена преимущественно улем марки КЖ (коксующийся жирный), уточнили в компании. Общий объем инвестиций в создание двух очередей ГОКа, по данным компании, составит около 85 млрд руб., из которых уже вложено 25 млрд руб. На начальной стадии проекта в него также инвестировал 4 млрд руб. Фонд развития Дальнего Востока и Арктики.
11 сентября «Колмар» также введет в строй угольный терминал в порту Ванино (Хабаровский край), который станет составной частью единого производственно-логистического комплекса. Компания нацелена на расширение экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона коксующихся углей марок К и КЖ, являющихся сырьем для черной металлургии, отмечают в «Колмаре». Энергетический уголь, добываемый компанией, поставляется на внутрироссийский рынок, коксующийся экспортируется в Китай и Японию. В декабре 2019 г. Левин говорил, что примерно 70% поставок приходится на КНР.
Оба проекта – шахту и портовый терминал – планировали ввести в строй еще в мае 2020 г., но запуск отложили из-за пандемии коронавируса. Новый угольный терминал «Ванинотрансуголь» (ВТУ) расположен в 8 км от порта Ванино (в 2000 км от шахты «Инаглинская») и способен переваливать до 12 млн т угля в год. К 2023 г. его мощность вырастет до 24 млн т, таким образом, он войдет в пятерку крупнейших угольных терминалов России. Суммарные инвестиции в ВТУ, по данным «Колмара», составят 40 млрд руб., из них уже вложено 35 млрд руб.
Компания «Колмар» основана в 2003 г., основную деятельность по добыче угля ведет на территории Республики Саха (Якутия). Основным владельцем компании до 2018 г. был Сергей Цивилев. После избрания его губернатором Кемеровской области он передал акции жене. Анна Цивилева также возглавляет совет директоров компании. Балансовые запасы компании составляют более 1 млрд т угля, большая часть которого – премиальные марки коксующегося угля. Владеет двумя ГОКами – Инаглинским и Денисовским. В 2019 г. добыла 8,5 млн т угля против 5,5 млн т годом ранее. Стратегией развития компании предусмотрено увеличение добычи до 22 млн т к 2022 г.
«Колмар» запускает новые проекты на фоне неблагоприятной рыночной конъюнктуры. Так, в 2019 г. мировые цены на коксующийся уголь упали на 34–40% до $110–130. В текущем году продолжающееся падение цен привело к тому, что две трети поставок по морю перестали окупаться.
На этом фоне британо-австралийская горнодобывающая компания BHP сообщила о намерении полностью избавиться от операций с энергетическим углем (компания добывает его в австралийском штате Новый Южный Уэльс и на месторождении Серрехон в Колумбии), а также продать 80% акций совместного предприятия с японской Mitsui по добыче коксующегося угля.
Проблема угольщиков заключается в том, чтобы доставить продукцию до потребителей, отмечает старший директор АКРА Максим Худалов. Сегодня при средней стоимости большей части российских коксующихся углей низкосортных марок в $70–75 за 1 т доставлять их морем невыгодно. Дальневосточные порты забиты грузами, поэтому отгрузка подорожала с $12–14 за 1 т в начале года до $15–18 в августе, отмечает Худалов. Еще нужно заплатить железной дороге за доставку угля с якутских месторождений порядка $13–14 за 1 т, а себестоимость добычи составляет примерно $24–25, подсчитал он. Поэтому ввод терминала «Колмара» в порту Ванино он считает своевременным.
С вводом нового терминала будет достигнут максимум по загрузке железнодорожной линии, позволяющей отправлять в направлении порта 43–44 млн т грузов в год, но ВТУ должен вписаться в это значение, добавляет гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Грузооборот порта Ванино в прошлом году составил около 31,4 млн т. С учетом ввода ВТУ, по словам Худалова, он превысит 41 млн т в год (отсюда также отгружают суммарно порядка 29 млн т «Мечел» и СУЭК).
На фоне продолжающегося снижения потребления в Китае все более перспективной с точки зрения экспорта коксующегося угля становится Индия, отмечают аналитики PwC. Этот прогноз подтверждают данные ассоциации World Steel: за последние шесть лет страна нарастила выплавку стали с 45–50 млн т до 111 млн т в год. Аналитики Fitch прогнозируют, что к 2025 г. Индия сместит КНР с позиции крупнейшего потребителя коксующегося угля в мире. Худалов также напоминает, что недавно индийцы заявили, что их металлургические холдинги готовы переварить в год до 40 млн т коксующегося угля из России. В августе Цивилева говорила, что компания уже ведет активные переговоры с индийскими металлургами и осуществляет спотовые поставки продукции. Аналогичные пробные поставки делали «Мечел» и Evraz.
Цены на уголь могут начать расти в ноябре, когда в Австралии – крупнейшем поставщике энергоносителя – начнется сезон дождей, добавляет Худалов. Обильные ливни и наводнения будут ограничивать поставки, что, по его оценкам, может поднять стоимость коксующегося угля с $70–90 вплоть до $200 за 1 т.