Собянин и Воробьев предлагают наказывать аэропорты за помехи строительству

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев перешли в наступление на аэропорты. Главы субъектов заинтересованы в максимальной застройке территорий вблизи аэропортов, последние этому сопротивляются, опасаясь, что появление жилья в зоне высоких авиационных шумов помешает работе гражданской авиации из-за жалоб жителей. Собянин и Воробьев в августе направили письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложениями по устранению препятствий к застройке. «Ведомости» ознакомились с письмом, его подлинность подтвердили федеральный чиновник и топ-менеджеры двух аэропортов, знающие о его содержании от чиновников.