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Собянин и Воробьев предлагают наказывать аэропорты за помехи строительству

Правительство создало рабочую группу для обсуждения предложения мэра и губернатора
Александр Воробьев
Андрей Гордеев / Ведомости

Мэр Москвы и губернатор Подмосковья предлагают наказывать аэропорты за помехи строительству. Правительство создало рабочую группу для обсуждения предложений мэра и губернатора

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев перешли в наступление на аэропорты. Главы субъектов заинтересованы в максимальной застройке территорий вблизи аэропортов, последние этому сопротивляются, опасаясь, что появление жилья в зоне высоких авиационных шумов помешает работе гражданской авиации из-за жалоб жителей. Собянин и Воробьев в августе направили письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложениями по устранению препятствий к застройке. «Ведомости» ознакомились с письмом, его подлинность подтвердили федеральный чиновник и топ-менеджеры двух аэропортов, знающие о его содержании от чиновников.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных