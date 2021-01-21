Trafigura вложила 1,5 млрд евро собственных средств в «Восток ойл»Еще около 5,5 млрд евро компания взяла в кредит на 13 лет
Транснациональный сырьевой трейдер Trafigura потратил 1,5 млрд евро собственных средств на покупку 10%-ной доли в проекте «Роснефти» «Восток ойл», сообщил «Ведомостям» представитель трейдера. По его словам, в целом она обошлась ему в 7 млрд евро.
«Большая часть приобретения финансируется за счет долгосрочного банковского кредитования, привлеченного компанией CB Enterprises, которая полностью принадлежит Trafigura. 1,5 млрд евро, или чуть более 20% от общей суммы, были предоставлены непосредственно Trafigura из имеющихся ресурсов», – сказал он.
Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам