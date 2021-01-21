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Trafigura вложила 1,5 млрд евро собственных средств в «Восток ойл»

Еще около 5,5 млрд евро компания взяла в кредит на 13 лет
Анна Подлинова
REUTERS

Транснациональный сырьевой трейдер Trafigura потратил 1,5 млрд евро собственных средств на покупку 10%-ной доли в проекте «Роснефти» «Восток ойл», сообщил «Ведомостям» представитель трейдера. По его словам, в целом она обошлась ему в 7 млрд евро.

«Большая часть приобретения финансируется за счет долгосрочного банковского кредитования, привлеченного компанией CB Enterprises, которая полностью принадлежит Trafigura. 1,5 млрд евро, или чуть более 20% от общей суммы, были предоставлены непосредственно Trafigura из имеющихся ресурсов», – сказал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных