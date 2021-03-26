Авиакомпании просят побыстрее разрешить им надевать наручники на дебоширов

«Сейчас перевозки постепенно восстанавливаются, в том числе и те направления, которые традиционно считались неблагополучными с точки зрения беспорядков на борту. Компании также вступают в туристический сезон, и хорошо бы войти в него с законными инструментами, позволяющими противодействовать авиадебоширам», – объясняет директора агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев активизацию работы по этой инициативе. Кроме того, Савельев на посту гендиректора «Аэрофлота» активно продвигал эту меру и есть шанс, что сейчас у него будет больше возможностей довести начатое до конца, указывает Пантелеев.