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Авиакомпании просят побыстрее разрешить им надевать наручники на дебоширов

Законопроект был внесен в Думу в 2018 году и прошел первое чтение в 2019 году
Анастасия Львова
В России 99% случаев деструктивного поведения на борту связаны с чрезмерным употреблением алкоголя пассажирами /Марина Лысцева / ТАСС

Законопроект, дающий экипажам воздушных судов право применять специальные средства сдерживания к деструктивным и пьяным пассажирам во время рейсов, был внесен в Думу еще осенью 2018 г. депутатом Александром Старовойтовым, членом думского комитета по транспорту и строительству.

В мае 2019 г. законопроект был принят в первом чтении. Но рассмотрение во втором чтении переносилось уже три раза, последний раз – 15 февраля этого года.

«Авиакомпании – члены АЭВТ просят поддержать законопроект и направить обращение в Госдуму об ускорении его рассмотрения и включения в порядок работы Госдумы», – указывал президент Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимир Тасун в письме в Минтранс в начале марта. В ассоциацию входят все крупнейшие авиакомпании России. Аналогичное письмо АЭВТ направила в комитет по транспорту в Госдуме. В приемной замглавы комитета Виталия Ефимова и источник в Минтрансе подтвердили «Ведомостям» получение писем. Представитель Минтранса отказался от комментариев.

«Министр транспорта Виталий Савельев во время встречи 23 марта в Думе уже подтвердил целесообразность и необходимость скорейшего принятия этого законопроекта», – говорит Старовойтов. Поддерживает инициативу и «Аэрофлот». «Аэрофлот» предлагает включить в список также специальные фиксирующие ремни, сообщил «Ведомостям» представитель компании. Список средств сдерживания должно будет позднее определить правительство, говорит Старовойтов. Сейчас рассматривается вариант использования пластиковых наручников. «Нет речи об использовании баллончиков с газом или оружия», – говорит он.

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«Сейчас перевозки постепенно восстанавливаются, в том числе и те направления, которые традиционно считались неблагополучными с точки зрения беспорядков на борту. Компании также вступают в туристический сезон, и хорошо бы войти в него с законными инструментами, позволяющими противодействовать авиадебоширам», – объясняет директора агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев активизацию работы по этой инициативе. Кроме того, Савельев на посту гендиректора «Аэрофлота» активно продвигал эту меру и есть шанс, что сейчас у него будет больше возможностей довести начатое до конца, указывает Пантелеев.

По словам двух собеседников «Ведомостей», знакомых с обсуждением инициативы, ее «блокируют представители силовых ведомств». Они опасаются «перегибов» при применении закона. «Ведомости» направили запрос в МВД, ФСБ, Росгвардию, а также в пресс-службу правительства. Источник газеты в правительстве уточнил, что кабмин не направлял официальный отзыв на эту инициативу.

Законодательство в отношении авиадебоширов в России последовательно ужесточали в последние четыре года. В 2017 г. ввели уголовную ответственность за нарушение правил безопасности на транспорте (ст. 213 и 267.1 УК РФ). По этим статьям можно получить максимально пять лет лишения свободы. С июня 2018 г. в России также действует закон, по которому авиакомпании ведут свои черные списки пассажиров: попав туда, пассажир не сможет купить билет на рейс перевозчика.

Как отчитывалось МВД, по итогам 2019 г. транспортные полицейские выловили в аэропортах и не пустили на рейс за хулиганство 1192 пассажира, еще семь привлечены к ответственности за действия на борту.

Во внутренней базе «Аэрофлота» зарегистрировано 4534 авиадебошира, которые когда-либо нарушили правила на борту, и еще 8407 человек, нарушивших правила до взлета и не допущенных на борт, рассказал «Ведомостям» представитель компании.

Но конкретно облегчить ситуацию, когда дебошир уже на борту, а борт в воздухе, черные списки не помогут, говорит представитель авиакомпании Red Wings: «Сейчас, если пассажир ведет себя неадекватно, бортпроводники могут делать ему замечания, если не помогает – выдать письменное предупреждение от командира самолета на бланке авиакомпании, которое по прилету также передается в полицию и служит материалом для возбуждения административного или уголовного дела. В крайнем случае командир может совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту, но это нежелательный для авиакомпании и пассажиров вариант».

Гендиректор авиакомпании Nordwind Игорь Швецов тоже указывал, что снятие дебошира с рейса уже после прилета неэффективно, тем более что «в некоторых странах к деструктивным пассажирам довольно снисходительное отношение».

В S7, Utair и «Победе» отказались дать комментарии. Директор департамента сервиса авиакомпании Red Wings Валерий Меркулов говорит, что наручники не обязательны. «В России 99% случаев деструктивного поведения на борту связано с чрезмерным употреблением алкоголя пассажирами. Поэтому эффективнее спецсредств были бы другие меры: например, как в некоторых аэропортах США и Израиля, купленный в duty free алкоголь не выдавать сразу, а доставлять прямо на борт, бортпроводники вернут его по прилету; или не продавать алкоголь в duty free в зоне вылета, а только в зоне прилета», – говорит Меркулов. По его словам, женщины-бортпроводники не всегда смогут применить к дебоширу смирительные рубашки или кляпы, а электрошокеры дороги.

Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов указывает, что количество дебоширов в самолетах кратно сократилось с момента принятия закона о черных списках (в 2018 г.). По его мнению, в обсуждаемом законопроекте должны быть сразу прописаны средства сдерживания, по каждому случаю нарушения нужно иметь видеофиксацию, а реестр дебоширов должен быть единым для всех авиакомпаний. «Предложенный же вариант законопроекта будет только способствовать возникновению еще большего количества спорных ситуаций на борту», – заключает эксперт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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