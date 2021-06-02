Холдинг «Росатома» покупает 25% Туганского ГОКа

Холдинг «Росатома» покупает 25% Туганского ГОКаПроект позволит России обрести промбезопасность в части поставок стратегического титанового и цирконового сырья
Дочернее предприятие холдинга «Росатом» «Атомредметзолото» (АРМЗ) – «Объединенные урановые предприятия» (ОУП) 24 мая заключило соглашение с АО «Туганский горно-обогатительный комбинат «Ильменит». По соглашению ОУП построит ГОК на базе Туганского россыпного титан-цирконового месторождения в Томской области. На строительство объектов первой очереди предприятия инвестор потратит более 500 млн руб., за что уже в этом году получит 25% акций. По мере строительства и ввода в эксплуатацию мощностей ГОКа компания рассмотрит вопрос приобретения до 100% акций предприятия, пояснили «Ведомостям» в АРМЗ.
Сейчас основным владельцем предприятия (90,01%) является кипрский офшор Afray Enterprises Limited. Согласно данным системы СПАРК, эта компания аффилирована с бизнесменом в сфере недвижимости в Москве, владельцем и директором инвестиционного фонда «Изуриум» Романом Мирончиком.
«Ильменит» был создан в 2002 г. для разработки Туганского месторождения – крупнейшего в России по запасам рудных титан-цирконовых песков (оценка – 216 млн т). В 2005 г. на «Ильмените» заработало опытно-промышленное производство, в перспективе ГОК должен был перерабатывать 4 млн т песков в год, инвестиции в проект тогда оценивались в $132 млн. Но эти планы не были осуществлены из-за проблем с финансированием.
Теперь, после подписания соглашения, запуск объектов ГОКа первой очереди запланирован на IV квартал 2021 г. Через два года предприятие должно перерабатывать 575 000 т рудных песков в год в 12 000 т ильменитового (титанового) концентрата (10% потребности РФ) и около 4000 т цирконового концентрата (это 40% текущей потребности), сообщили «Ведомостям» в АРМЗ. К 2035 г. мощности ГОКа вырастут более чем до 7 млн т в год и 100% потребности российской промышленности в этих видах сырья.
В 2020 г. Россия импортировала 99,9% титанового сырья и 85% цирконового, говорится в опубликованном 20 мая отчете Счетной палаты со ссылкой на данные Минпромторга РФ. Основные поставщики – Украина, Казахстан, Чили, Китай, Монголия, ЮАР. Замглавы Минпромторга РФ Алексей Беспрозванных в беседе с «Ведомостями» оценил текущие потребности российской промышленности на уровне 8000–9000 т цирконового концентрата в год. Годовую потребность в титановом сырье в министерстве не уточнили – по данным АРМЗ, она составляет 120 000 т в год. По словам Беспрозванных, именно для снижения зависимости от импорта реализуется проект по созданию горно-обогатительного комбината на базе Туганского месторождения.
По словам источника, близкого к оборонно-промышленному комплексу РФ, решение о создании в России собственной сырьевой базы для производства титана и циркония подиктовано прежде всего необходимостью обеспечить сырьевую безопасность в аэрокосмической и атомной промышленности.
В России крупнейшим производителем титана является корпорация «ВСМПО-Ависма», единственным производителем циркония – Чепецкий механический завод (входит в «Росатом»). В «ВСМПО-Ависме» «Ведомостям» сообщили, что в 2021 г. корпорация планирует приобрести 70 000 т ильменитового концентрата, 95% сырья поступит из-за границы. «Структура поставок меняется в зависимости от рыночной ситуации. Снижение импорта возможно при строительстве мощностей по производству ильменитового концентрата и конкурентной стоимости в России», – отметили в компании. Получить комментарии пресс-службы Чепецкого механического завода на момент сдачи номера не удалось.
По запасам титанового сырья Россия занимает 2-е место в мире после Китая и 3-е – по запасам цирконового сырья после Австралии и ЮАР, говорит управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева. Основная проблема отсутствия добывающих мощностей – историческая: «В СССР титановое сырье добывали преимущественно на территории Украины, в Иршанском и Вольногорском ГОКах, соответственно, в Житомирской и Днепропетровской областях, а перерабатывалось в РСФСР и Казахстане. После распада СССР Россия оказалась отрезанной от добычи титанового сырья», – отметила эксперт. По ее оценке, инвестиции в развитие проекта Туганского ГОКа могут составить до 10 млрд руб.
Общий объем инвестиций во все очереди проекта потребует порядка 10 млрд руб., соглашается гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. По его мнению, основной проблемой, препятствующей развитию проектов специальной металлургии в России, является относительно небольшой объем потребления продукции в России. «Отсутствие гарантий по рынку сбыта из-за конкуренции со стороны импортных поставщиков затрудняет привлечение финансирования. Благодаря участию в проекте «Росатома» эта задача решилась, так как госкорпорация является крупным потребителем этого сырья», – отметил эксперт.