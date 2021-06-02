Холдинг «Росатома» покупает 25% Туганского ГОКа

Теперь, после подписания соглашения, запуск объектов ГОКа первой очереди запланирован на IV квартал 2021 г. Через два года предприятие должно перерабатывать 575 000 т рудных песков в год в 12 000 т ильменитового (титанового) концентрата (10% потребности РФ) и около 4000 т цирконового концентрата (это 40% текущей потребности), сообщили «Ведомостям» в АРМЗ. К 2035 г. мощности ГОКа вырастут более чем до 7 млн т в год и 100% потребности российской промышленности в этих видах сырья.