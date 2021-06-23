Арабский фонд Mubadala выкупил часть доли Полины Юмашевой в En+Экс-супруга бизнесмена Олега Дерипаски продала 2,6% компании
Полина Юмашева, бывшая жена основателя холдинга En+ Group Олега Дерипаски, продала 16,6 млн акций компании, составляющих 2,6% акционерного капитала, инвестфонду Mubadala из Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом говорится в сообщении En+. Сумма сделки не раскрывается. После продажи доля Юмашевой в En+ снизилась с 5,19 до 2,58%, доля акций компании, находящихся в свободном обращении, увеличилась до 12,3%.
23 июня агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что за часть доли Юмашевой фонд готов заплатить $200 млн. Эта сумма соответствует 2,6% от текущей капитализации En+ на Лондонской фондовой бирже, которая составляет $7,5 млрд. «Ведомости» направили запросы представителю En+ и Олега Дерипаски.
О том, что у Полины Юмашевой есть доля в En+, стало известно перед проведением IPO холдинга в 2017 г. На тот момент она владела 6,9% акций En+, говорилось в проспекте к размещению компании на Лондонской бирже. В апреле 2018 г. Минфин США включил En+, UC Rusal, «Евросибэнерго» и Олега Дерипаску в санкционный список. Санкции против самых крупных компаний Дерипаски – En+, UC Rusal, «Евросибэнерго» и группы ГАЗ – не раз переносились, а в конце января 2019 г. OFAC объявило об исключении En+, UC Rusal и «Евросибэнерго» из санкционного списка. В рамках сделки с Минфином США обе компании в начале этого года были выведены из-под санкций в обмен на снижение доли Дерипаски в En+ до 45%. Причем доля голосов Дерипаски не превышает 35%.
Сейчас у En+ нет контролирующего акционера: квазиказначейский пакет составляет 21,4% (выкуплен у ВТБ за $1,58 млрд), у Glencore 10,55% акций. Free float En+ теперь составляет 12,3%.
Юмашева вышла замуж за Дерипаску в 2001 г., у них есть двое детей. В марте 2019 г. ее представитель говорил «Ведомостям», что они развелись больше года назад. После развода Юмашева взяла девичью фамилию. Отец Полины — Валентин Юмашев - бывший руководитель администрации первого президента России Бориса Ельцина и муж его дочери Татьяны Юмашевой.
Фонд Mubadala Investment Company (суверенный фонд эмирата Абу-Даби) активно инвестирует в российские активы. В конце мая фонд приобрел пакет акций в размере 6,28% девелопера Etalon Group, также фондом были куплены облигации мессенджера Telegram на $75 млн. В 2013 г. Mubadala создал совместный фонд вместе с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) объемом $2 млрд. В глобальный портфель Mubadala стоимостью $243 млрд входят Masdar, мировой лидер в области возобновляемых источников энергии, и крупный производитель алюминия Emirates Global Aluminium.