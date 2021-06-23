Арабский фонд Mubadala выкупил часть доли Полины Юмашевой в En+

О том, что у Полины Юмашевой есть доля в En+, стало известно перед проведением IPO холдинга в 2017 г. На тот момент она владела 6,9% акций En+, говорилось в проспекте к размещению компании на Лондонской бирже. В апреле 2018 г. Минфин США включил En+, UC Rusal, «Евросибэнерго» и Олега Дерипаску в санкционный список. Санкции против самых крупных компаний Дерипаски – En+, UC Rusal, «Евросибэнерго» и группы ГАЗ – не раз переносились, а в конце января 2019 г. OFAC объявило об исключении En+, UC Rusal и «Евросибэнерго» из санкционного списка. В рамках сделки с Минфином США обе компании в начале этого года были выведены из-под санкций в обмен на снижение доли Дерипаски в En+ до 45%. Причем доля голосов Дерипаски не превышает 35%.