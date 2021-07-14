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EMC вложит 1 млрд рублей в модернизацию одной из старейших клиник в Москве

Компания планирует использовать ее часть для лечения онкобольных
Мария Котова
МОНИКИ им.М.Ф.Владимирского

Европейский медицинский центр (ЕМC) планирует взять в аренду площади в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте им. М. Ф. Владимирского (МОНИКИ), расположенном на ул. Щепкина в районе пр-та Мира. Об этом говорится в подготовленном к предстоящему IPO компании инвестиционном меморандуме («Ведомости» с ним ознакомились).

Гендиректор ЕМС Андрей Яновский эту информацию подтвердил, но параметры сделки раскрывать не стал, уточнив лишь, что речь идет лишь о части клиники. Из меморандума следует, что компания намерена арендовать 4655 кв. м, подписать договор с правительством Московской области EMC планирует до конца 2021 г.

Там же сказано, что он намерен вложить 1 млрд руб. в модернизацию клиники, на эти средства будет закуплено и установлено оборудование для лечения и диагностики онкологических заболеваний. Арендуемые площади позволят разместить там 27 коек, EMC намерен проводить там 3200 химиотерапевтических процедур в год по тарифу 157 000 руб. за курс, а также 1750 процедур стоимостью 180 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных