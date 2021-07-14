EMC вложит 1 млрд рублей в модернизацию одной из старейших клиник в Москве

Там же сказано, что он намерен вложить 1 млрд руб. в модернизацию клиники, на эти средства будет закуплено и установлено оборудование для лечения и диагностики онкологических заболеваний. Арендуемые площади позволят разместить там 27 коек, EMC намерен проводить там 3200 химиотерапевтических процедур в год по тарифу 157 000 руб. за курс, а также 1750 процедур стоимостью 180 000 руб.