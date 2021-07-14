EMC вложит 1 млрд рублей в модернизацию одной из старейших клиник в Москве

EMC вложит 1 млрд рублей в модернизацию одной из старейших клиник в МосквеКомпания планирует использовать ее часть для лечения онкобольных
Европейский медицинский центр (ЕМC) планирует взять в аренду площади в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте им. М. Ф. Владимирского (МОНИКИ), расположенном на ул. Щепкина в районе пр-та Мира. Об этом говорится в подготовленном к предстоящему IPO компании инвестиционном меморандуме («Ведомости» с ним ознакомились).
Гендиректор ЕМС Андрей Яновский эту информацию подтвердил, но параметры сделки раскрывать не стал, уточнив лишь, что речь идет лишь о части клиники. Из меморандума следует, что компания намерена арендовать 4655 кв. м, подписать договор с правительством Московской области EMC планирует до конца 2021 г.
Там же сказано, что он намерен вложить 1 млрд руб. в модернизацию клиники, на эти средства будет закуплено и установлено оборудование для лечения и диагностики онкологических заболеваний. Арендуемые площади позволят разместить там 27 коек, EMC намерен проводить там 3200 химиотерапевтических процедур в год по тарифу 157 000 руб. за курс, а также 1750 процедур стоимостью 180 000 руб.