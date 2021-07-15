ОАК срывает сроки модернизации завода под производство Ил-114-300

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) срывает сроки переоснащения своего завода «Авиастар-СП» в Ульяновске, на котором производятся узлы и агрегаты для регионального пассажирского самолета Ил-114-300. Минпромторг уже подготовил проект постановления правительства, сдвигающий сроки ввода в эксплуатацию новых модернизированных линий «Авиастар-СП» с 2021 на 2022 г. (документ размещен на портале проектов нормативных актов 15 июля).