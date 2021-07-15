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ОАК срывает сроки модернизации завода под производство Ил-114-300

Но обещает все же запустить самолет в серию в 2023 г.
Анастасия Львова
Источник в ОАК уверен, что первые поставки серийного Ил-114 состоятся в 2023 г. /Пресс-служба ГК «Ростех» / РИА Новости

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) срывает сроки переоснащения своего завода «Авиастар-СП» в Ульяновске, на котором производятся узлы и агрегаты для регионального пассажирского самолета Ил-114-300. Минпромторг уже подготовил проект постановления правительства, сдвигающий сроки ввода в эксплуатацию новых модернизированных линий «Авиастар-СП» с 2021 на 2022 г. (документ размещен на портале проектов нормативных актов 15 июля).

При этом авиапредприятие в 2019 г. уже получило на эти цели из бюджета 440 млн руб. Речь идет о переносе сроков ввода нового оборудования для выпуска панелей фюзеляжа, дверей и люков самолета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных