ОАК срывает сроки модернизации завода под производство Ил-114-300

ОАК срывает сроки модернизации завода под производство Ил-114-300Но обещает все же запустить самолет в серию в 2023 г.
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) срывает сроки переоснащения своего завода «Авиастар-СП» в Ульяновске, на котором производятся узлы и агрегаты для регионального пассажирского самолета Ил-114-300. Минпромторг уже подготовил проект постановления правительства, сдвигающий сроки ввода в эксплуатацию новых модернизированных линий «Авиастар-СП» с 2021 на 2022 г. (документ размещен на портале проектов нормативных актов 15 июля).
При этом авиапредприятие в 2019 г. уже получило на эти цели из бюджета 440 млн руб. Речь идет о переносе сроков ввода нового оборудования для выпуска панелей фюзеляжа, дверей и люков самолета.
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