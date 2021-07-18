Розничные цены на канцелярские товары перед школьным сезоном вырастут на 10%-30%

Магазины по продаже канцелярских товаров планируют в августе повышение цен на весь основной ассортимент из-за роста стоимости продукции у производителей, рассказали «Ведомостям» сотрудники нескольких поставщиков и ритейлеров. Рост оптовых цен подтверждают представители крупных производителей «Проф-пресс» и «Луч», дистрибутора Informat, а также сетей магазинов «Детский мир» и «Леонардо». Больше всего в закупке у производителей подорожали тетради, ручки, альбомы для рисования, папки с файлами, сами файлы и т. д., указывает топ-менеджер одной из компаний.