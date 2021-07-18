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Розничные цены на канцелярские товары перед школьным сезоном вырастут на 10%-30%

Одна из причин – рост производства медицинских масок
Вера Кузьмина Матвей Катков Екатерина Бурлакова
Удорожание канцелярских товаров в оптовом звене компании будут вынуждены заложить в цену товаров на полке /Максим Стулов / Ведомости

Магазины по продаже канцелярских товаров планируют в августе повышение цен на весь основной ассортимент из-за роста стоимости продукции у производителей, рассказали «Ведомостям» сотрудники нескольких поставщиков и ритейлеров. Рост оптовых цен подтверждают представители крупных производителей «Проф-пресс» и «Луч», дистрибутора Informat, а также сетей магазинов «Детский мир» и «Леонардо». Больше всего в закупке у производителей подорожали тетради, ручки, альбомы для рисования, папки с файлами, сами файлы и т. д., указывает топ-менеджер одной из компаний.

В итоге удорожание канцелярских товаров в рознице составит 10–30% в среднем, говорит президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина. Ее оценку подтверждают гендиректор «Проф-пресс» Святослав Шалай, директор по продажам «Луча» Максим Комин и гендиректор Informat Василий Фатеев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных