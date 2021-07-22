SUAL Partners раскритиковала заявления UC Rusal по пошлинам

SUAL Partners раскритиковала заявления UC Rusal по пошлинамКомпании нет необходимости сокращать производство, считает акционер UC Rusal
Компания SUAL Partners Виктора Вексельберга, владеющая 25,6% акций UC Rusal, раскритиковала заявление менеджмента алюминиевого холдинга о возможности консервации производственных мощностей из-за введения экспортной пошлины на алюминий. Об этом говорится в заявлении SUAL Partners.
Компания отметила, что также «выражает озабоченность и недоумение» по поводу последних заявлений менеджмента UC Rusal о пересмотре намеченных стратегических преобразований.
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