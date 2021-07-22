SUAL Partners раскритиковала заявления UC Rusal по пошлинам

Компания SUAL Partners Виктора Вексельберга, владеющая 25,6% акций UC Rusal, раскритиковала заявление менеджмента алюминиевого холдинга о возможности консервации производственных мощностей из-за введения экспортной пошлины на алюминий. Об этом говорится в заявлении SUAL Partners.