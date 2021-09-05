Продажи органических продуктов питания растут быстрее обычных

Продажи органических продуктов питания за 12 месяцев (с мая 2020 г. по апрель 2021 г.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 13% в денежном выражении. Такие данные приводит исследовательская компания NielsenIQ. Они вдвое обогнали обычные продукты питания, которые за тот же период прибавили только 6%. Цифры в натуральном выражении компания не указывает, само исследование проведено впервые. По данным Национального органического союза, продажи органических продуктов по итогам 2020 г. составили 192–194 млн евро, это на 15–18% больше, чем годом ранее. Темпы роста при этом увеличились: например, в 2019 г. этот показатель составлял только 10–12%.