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Продажи органических продуктов питания растут быстрее обычных

Самым быстрорастущим товаром у россиян стала водка
Екатерина Бурлакова
Органика и правда стала модной у производителей водки, так наличие сертификата позволяет продавать продукцию на 20% дороже / Евгений Разумный / Ведомости

Продажи органических продуктов питания за 12 месяцев (с мая 2020 г. по апрель 2021 г.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 13% в денежном выражении. Такие данные приводит исследовательская компания NielsenIQ. Они вдвое обогнали обычные продукты питания, которые за тот же период прибавили только 6%. Цифры в натуральном выражении компания не указывает, само исследование проведено впервые. По данным Национального органического союза, продажи органических продуктов по итогам 2020 г. составили 192–194 млн евро, это на 15–18% больше, чем годом ранее. Темпы роста при этом увеличились: например, в 2019 г. этот показатель составлял только 10–12%.

Органической по российскому законодательству считается продукция, произведенная без использования агрохимикатов, пестицидов, антибиотиков, стимуляторов роста и т. д. По мнению исполнительного директора Национального органического союза Олега Мироненко, активизация продаж в этом сегменте связана в том числе с пандемией коронавируса: люди стали чаще готовить дома, а потому они больше обращали внимание на свойства продуктов и в целом больше заботились о здоровье. Представитель Роскачества (выдает такие сертификаты) тоже объясняет рост этого рынка пандемией: продукция, связанная со здоровым образом жизни, стала популярнее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных