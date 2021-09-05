Продажи органических продуктов питания растут быстрее обычных

Продажи органических продуктов питания растут быстрее обычныхСамым быстрорастущим товаром у россиян стала водка
Продажи органических продуктов питания за 12 месяцев (с мая 2020 г. по апрель 2021 г.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 13% в денежном выражении. Такие данные приводит исследовательская компания NielsenIQ. Они вдвое обогнали обычные продукты питания, которые за тот же период прибавили только 6%. Цифры в натуральном выражении компания не указывает, само исследование проведено впервые. По данным Национального органического союза, продажи органических продуктов по итогам 2020 г. составили 192–194 млн евро, это на 15–18% больше, чем годом ранее. Темпы роста при этом увеличились: например, в 2019 г. этот показатель составлял только 10–12%.
Органической по российскому законодательству считается продукция, произведенная без использования агрохимикатов, пестицидов, антибиотиков, стимуляторов роста и т. д. По мнению исполнительного директора Национального органического союза Олега Мироненко, активизация продаж в этом сегменте связана в том числе с пандемией коронавируса: люди стали чаще готовить дома, а потому они больше обращали внимание на свойства продуктов и в целом больше заботились о здоровье. Представитель Роскачества (выдает такие сертификаты) тоже объясняет рост этого рынка пандемией: продукция, связанная со здоровым образом жизни, стала популярнее.