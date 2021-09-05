Контейнерные операторы выступили против конкуренции с полувагонами

Контейнерные операторы выступили против конкуренции с полувагонамиОни грозят РЖД ростом цен, оттоком грузов и потерей доходов
Евразийский союз участников железнодорожных грузовых перевозок (ECП, объединяет крупнейших железнодорожных контейнерных операторов) попросил генерального директора «Российских железных дорог» (РЖД) Олега Белозерова еще раз обсудить разрешение перевозок контейнеров в полувагонах. С письмом ЕСП от 1 сентября ознакомились «Ведомости».
Контейнеры с 2014 г. транспортируют в России только на специальных фитинговых платформах. Но в августе РЖД разрешила тестовые перевозки контейнеров в полувагонах (самый распространенный тип парка в России). Как писали «Ведомости», такую возможность ранее лоббировал владелец НЛМК и Первой грузовой компании (ПГК) Владимир Лисин. Инициативу поддержали некоторые другие операторы, но против ожидаемо выступили владельцы фитинговых платформ, включая «Трансконтейнер» и Fesco.
ЕСП в письме Белозерову подчеркивает, что перевозка контейнеров в полувагонах может привести к негативным экономическим и технологическим последствиям. Транспортировка на платформах сбалансирована: пробег порожних платформ составляет всего около 4%, а массовое применение другого парка может эту эффективность подорвать, считают операторы. «Это может привести к разрыву устоявшихся логистических колец, переключению части груза на автотранспорт и недополученным доходам РЖД», – говорится в документе. По оценкам ECП, часть грузов в контейнерах уйдет к владельцам полувагонов, что спровоцирует повышение ставок на перевозку: цена доставки 40-футового контейнера (FEU) на Дальний Восток может вырасти на 60 000 руб. Сейчас перевозка одного FEU из Москвы до Находки – более 200 000 руб.
По мнению участников ЕСП, масштабирование эксперимента с полувагонами может негативно сказаться на инвестиционном климате. Ведь операторы, приобретая платформы, поддерживают российские заводы тяжелого машиностроения. Также в письме подчеркивается, что обработка полувагонов с контейнерами – это менее технологичная процедура и цикл выгрузки увеличивается до 10 минут, погрузки – до 25 минут против стандартных 4 минут обработки фитинговой платформы. Это естественным образом увеличит время простоя вагонов.
Возврат к перевозкам контейнеров в полувагонах может спровоцировать коллапс в портах, считает президент «Трансконтейнера» Александр Исурин. «В Находке надо грузить 350–400 вагонов-платформ ежесуточно. Если они начнут там с полувагонами работать, то порт встанет», – говорил он 3 сентября журналистам на Восточном экономическом форуме. Аналогичные проблемы, по его мнению, могут возникнуть и на консолидирующих терминалах – например, в Москве. Кроме того, по его словам, не решены проблемы с безопасностью перевозок. «Четыре [тестовых] контейнера отправили, и на первой же станции на Дальневосточной железной дороге украли «подушки» (фиксаторы контейнера в кузове полувагона. – «Ведомости»)», – сообщил он.
Представитель ГК «Дело» сказал «Ведомостям», что массовая перевозка контейнеров в полувагонах просто опасна для жизни рабочих. «Зимой, в мороз, рабочим придется очищать полувагоны от снега и остатков замерзшего груза. При этом некачественная очистка вагона недопустима, так как создает риски устойчивости контейнера», – пояснил он.
По мнению президента АО «Евросиб СПб-ТС» (крупный контейнерный оператор, не входит в ЕСП), курирующего рабочую группу по развитию контейнерных перевозок при президиуме Союза операторов железнодорожного транспорта, Дмитрия Никитина, погрузка контейнеров в полувагоны «не имеет будущего – ни с точки зрения технологий, ни логики развития рынка». Он добавил, что сейчас готовится проект целевой модели рынка контейнерных железнодорожных перевозок, которая должна разрешить многие проблемные вопросы, включая отсутствие сквозного взаимодействия между участниками процесса – операторами, стивидорами, логистическими центрами и др.
В свою очередь представитель ПГК заявил «Ведомостям», что возобновление перевозок контейнеров в полувагонах – «абсолютно рыночный шаг», а введенный в 2014 г. запрет ставил российских грузовладельцев в менее выгодное положение по сравнению с другими странами пространства колеи 1520 (СНГ, Финляндия, Монголия). «Его отмена даст грузоотправителям возможность выбора оптимального способа доставки», – сказал он. Собеседник «Ведомостей» подчеркивает, что ПГК, как и многие другие операторы, сама инвестирует в покупку фитинговых платформ – к концу 2021 г. их парк составит порядка 4000 единиц.
Представитель РЖД заявил «Ведомостям», что компания не возражает против перевозки контейнеров в полувагонах там, где это «действительно необходимо грузоотправителям».
По мнению заместителя генерального директора Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Владимира Савчука, перевозка контейнеров в полувагонах не сможет заменить их массовый транзит на фитинговых платформах. По его словам, операторы транзитных маршрутов, которые, как правило, являются и владельцами платформ, просто запретят погрузку контейнеров в полувагоны. Кроме того, по словам эксперта, в контейнерных портах (например, Владивостокском морском торговом порту и Восточной стивидорной компании Global Ports) нет достаточного количества полувагонов, поскольку этот парк из-за специфики грузов больше используется в других гаванях.
Президент Института исследований проблем железнодорожного транспорта Павел Иванкин согласен, что эта технология касается только экспорта-импорта и большого объема транзита здесь ждать не стоит. Исурин из «Трансконтейнера» признавал ранее, что до 2014 г. на полувагоны приходилось лишь 3% от всех перевозок контейнеров по железным дорогам России. Полувагоны для перевозок контейнеров могут быть востребованы там, где станции погрузки/выгрузки основного груза и контейнеров рядом, пояснил Савчук. Также он полагает, что такая технология может быть интересна металлургам, когда в полувагоне на завод приходит сырье, а продукцию вывозят в контейнере.
Савчук добавил, что значительный профицит фитинговых платформ из-за рекордных поставок этого парка в 2021–2022 гг. случится уже в ближайшие годы. За пять месяцев 2021 г. российскими компаниями приобретено около 8000 платформ, что на 98% больше, чем за тот же период 2020 г. Поэтому ставки аренды платформ, по его мнению, будут снижаться, как и объем их заказов у заводов.