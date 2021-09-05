Контейнерные операторы выступили против конкуренции с полувагонами

Президент Института исследований проблем железнодорожного транспорта Павел Иванкин согласен, что эта технология касается только экспорта-импорта и большого объема транзита здесь ждать не стоит. Исурин из «Трансконтейнера» признавал ранее, что до 2014 г. на полувагоны приходилось лишь 3% от всех перевозок контейнеров по железным дорогам России. Полувагоны для перевозок контейнеров могут быть востребованы там, где станции погрузки/выгрузки основного груза и контейнеров рядом, пояснил Савчук. Также он полагает, что такая технология может быть интересна металлургам, когда в полувагоне на завод приходит сырье, а продукцию вывозят в контейнере.