«Ростех», «Росатом» и «Полюс» поборются за крупнейшее из нераспределенных месторождений золота

«Ростех», «Росатом» и «Полюс» поборются за крупнейшее из нераспределенных месторождений золотаВысокий интерес связан с привлекательной геологией проекта, считают эксперты
Заявки на участие в аукционе на месторождение золота Кючус в Якутии – крупнейшее из нераспределенного фонда – подали шесть компаний: «Атомредметзолото» (АРМЗ, урановый холдинг «Росатома»), его дочернее АО «ППГХО», «Полюс Магадан» («дочка» «Полюса»), «Восток геосервис» (структура Highland Gold), «Атом голд» (принадлежит экс-владельцу ЧТПЗ Андрею Комарову) и СП «Ростеха» и компании «Селигдар» – «Белое золото» («Ростех» – 33%, «Селигдар» – 66,7%). Об этом сообщило 23 сентября Минприроды России.
Месторождение Кючус расположено в Усть-Янском и Верхоянском районах Якутии. Его балансовые запасы – 175,3 т золота, а ресурсный потенциал превышает 250 т. Месторождение также содержит запасы серебра.
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