«Ростех», «Росатом» и «Полюс» поборются за крупнейшее из нераспределенных месторождений золота

Заявки на участие в аукционе на месторождение золота Кючус в Якутии – крупнейшее из нераспределенного фонда – подали шесть компаний: «Атомредметзолото» (АРМЗ, урановый холдинг «Росатома»), его дочернее АО «ППГХО», «Полюс Магадан» («дочка» «Полюса»), «Восток геосервис» (структура Highland Gold), «Атом голд» (принадлежит экс-владельцу ЧТПЗ Андрею Комарову) и СП «Ростеха» и компании «Селигдар» – «Белое золото» («Ростех» – 33%, «Селигдар» – 66,7%). Об этом сообщило 23 сентября Минприроды России.