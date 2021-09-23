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«Ростех», «Росатом» и «Полюс» поборются за крупнейшее из нераспределенных месторождений золота

Высокий интерес связан с привлекательной геологией проекта, считают эксперты
Василий Милькин
Первым примером использования малых АЭС для энергоснабжения удаленных добычных проектов была ПАТЭС «Академик Ломоносов» / «Концерн Росэнергоатом»

Заявки на участие в аукционе на месторождение золота Кючус в Якутии – крупнейшее из нераспределенного фонда – подали шесть компаний: «Атомредметзолото» (АРМЗ, урановый холдинг «Росатома»), его дочернее АО «ППГХО», «Полюс Магадан» («дочка» «Полюса»), «Восток геосервис» (структура Highland Gold), «Атом голд» (принадлежит экс-владельцу ЧТПЗ Андрею Комарову) и СП «Ростеха» и компании «Селигдар» – «Белое золото» («Ростех» – 33%, «Селигдар» – 66,7%). Об этом сообщило 23 сентября Минприроды России.

Месторождение Кючус расположено в Усть-Янском и Верхоянском районах Якутии. Его балансовые запасы – 175,3 т золота, а ресурсный потенциал превышает 250 т. Месторождение также содержит запасы серебра.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных