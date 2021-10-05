На логистическом рынке заключена первая сделка с зелеными сертификатами

На логистическом рынке заключена первая сделка с зелеными сертификатамиПока это имиджевый продукт, но в будущем он может приносить сотни миллионов долларов
«Трансконтейнер» закроет 100% потребности в электроэнергии за счет приобретения так называемых зеленых сертификатов, подтверждающих выработку на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ). Соглашение о приобретении международных сертификатов I-REC (International Renewable Energy Certificate) логистическая компания подписала 5 октября с основанной Олегом Дерипаской En+ Group.
Это первая сделка в России с зелеными сертификатами на рынке железнодорожной логистики. Ранее I-REC уже приобретали компании промышленного сектора, в том числе металлурги.
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