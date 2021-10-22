РЖД собирается полностью выйти из вагоноремонтного бизнеса

По словам одного из них, ВРК-1 передана в дочернее АО «РЖД управление активами» и эта структура уже будет вести ее продажу. Но другой собеседник подчеркивает, что продажа ВРК-1 будет проводиться, но, по его мнению, не через «РЖД управление активами». Формат и сроки реализации актива, а также сумма проведенной оценки ВРК-1 не разъясняются, но один из собеседников «Ведомостей» не исключил проведение аукциона уже до конца года. Представитель РЖД от комментариев отказался.