Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке

РЖД собирается полностью выйти из вагоноремонтного бизнеса

Эксперты опасаются, что цены на ремонт могут резко вырасти
Ксения Потаева Василий Милькин Анастасия Львова
Георгий Шпикалов / ТАСС

21 октября совет директоров «Российских железных дорог» (РЖД) обсуждал вопрос о внесении последнего вагоноремонтного актива монополии – АО «Вагонная ремонтная компания – 1» (ВРК-1) в реестр непрофильных активов, а также о предварительном одобрении сделки с акциями ВРК-1. Четыре источника, близких к РЖД и ее совету директоров, подтвердили «Ведомостям», что заседание совета по этому вопросу прошло.

По словам одного из них, ВРК-1 передана в дочернее АО «РЖД управление активами» и эта структура уже будет вести ее продажу. Но другой собеседник подчеркивает, что продажа ВРК-1 будет проводиться, но, по его мнению, не через «РЖД управление активами». Формат и сроки реализации актива, а также сумма проведенной оценки ВРК-1 не разъясняются, но один из собеседников «Ведомостей» не исключил проведение аукциона уже до конца года. Представитель РЖД от комментариев отказался.

О планах по выходу РЖД из ВРК-1 говорилось еще в июне в письме первого заместителя генерального директора монополии Вадима Михайлова гендиректору Олегу Белозерову. В нем отмечалось, что необходимость реализации актива обусловлена сокращающимся спросом на ремонт, ростом конкуренции и снижением ценника, вследствие чего у ВРК-1 сократится рентабельность с 1,4% в 2019 г. до 0,4% в 2025 г. и снизится акционерная стоимость.

Вы видите 17% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных