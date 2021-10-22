РЖД собирается полностью выйти из вагоноремонтного бизнеса

РЖД собирается полностью выйти из вагоноремонтного бизнесаЭксперты опасаются, что цены на ремонт могут резко вырасти
21 октября совет директоров «Российских железных дорог» (РЖД) обсуждал вопрос о внесении последнего вагоноремонтного актива монополии – АО «Вагонная ремонтная компания – 1» (ВРК-1) в реестр непрофильных активов, а также о предварительном одобрении сделки с акциями ВРК-1. Четыре источника, близких к РЖД и ее совету директоров, подтвердили «Ведомостям», что заседание совета по этому вопросу прошло.
По словам одного из них, ВРК-1 передана в дочернее АО «РЖД управление активами» и эта структура уже будет вести ее продажу. Но другой собеседник подчеркивает, что продажа ВРК-1 будет проводиться, но, по его мнению, не через «РЖД управление активами». Формат и сроки реализации актива, а также сумма проведенной оценки ВРК-1 не разъясняются, но один из собеседников «Ведомостей» не исключил проведение аукциона уже до конца года. Представитель РЖД от комментариев отказался.
О планах по выходу РЖД из ВРК-1 говорилось еще в июне в письме первого заместителя генерального директора монополии Вадима Михайлова гендиректору Олегу Белозерову. В нем отмечалось, что необходимость реализации актива обусловлена сокращающимся спросом на ремонт, ростом конкуренции и снижением ценника, вследствие чего у ВРК-1 сократится рентабельность с 1,4% в 2019 г. до 0,4% в 2025 г. и снизится акционерная стоимость.